Orrego llevó al Senado la postura sanjuanina y reclamó reglas claras para proteger los glaciares sin frenar la minería

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, tuvo una participación central este jueves en el Senado de la Nación, donde cerró el plenario de las comisiones que analizan el proyecto de ley aclaratoria de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares. El mandatario provincial expuso la postura sanjuanina en defensa de un esquema que garantice la protección ambiental, pero que también permita el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

La actividad se desarrolló en el salón Arturo Illia del Palacio Legislativo y marcó el cierre de la etapa de consultas previas a la emisión de dictámenes y al posterior tratamiento del proyecto en el recinto. Orrego participó junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en el marco del debate impulsado por las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado.

Durante su intervención, el gobernador fue enfático al señalar que “en San Juan queremos proteger los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial, en tanto resulten ser reservas de agua relevantes y estratégicas”. En ese sentido, sostuvo que la provincia necesita una Ley de Glaciares que se aplique “en armonía con el desarrollo sostenible y la razonable explotación de los recursos naturales”.

Orrego remarcó que el texto aclaratorio impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional no implica una regresión en los estándares de protección ambiental ni una modificación del objeto protegido por la ley vigente. Por el contrario, explicó que se trata de una adecuación normativa que busca brindar mayor precisión para una aplicación armónica de la norma con las actividades productivas permitidas por la Constitución.

Uno de los ejes centrales de su exposición estuvo vinculado al respeto por las competencias provinciales. El mandatario sostuvo que la nueva redacción no delega facultades, sino que corrige un avasallamiento previo y reconoce los derechos originarios de las provincias para administrar, cuidar y explotar sus recursos naturales, mientras que a la Nación le corresponde fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental.

En ese marco, destacó que el nuevo texto mantiene la protección de las formas de relieve del ambiente glacial y aporta mayor claridad en relación al ambiente periglacial, al permitir evaluaciones ambientales específicas y exhaustivas. Estas evaluaciones, incluso a cargo de autoridades provinciales competentes, permitirían determinar si una geoforma cumple una función hídrica relevante y, en caso contrario, excluirla del inventario para habilitar actividades lícitas.

En el cierre de su intervención, Orrego subrayó la capacidad técnica y profesional de San Juan para ejercer las facultades que reconoce el proyecto, apoyándose en la experiencia provincial y en el trabajo conjunto con la Universidad Nacional de San Juan, a través de sus institutos y gabinetes especializados.

La participación de Orrego se dio en representación de las provincias que integran la Mesa del Cobre, conformada por San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy, de la cual es presidente. A su vez, Jalil intervino en nombre de la Mesa del Litio, integrada por Catamarca, Salta y Jujuy. Ambos mandatarios realizaron una defensa conjunta del proyecto y se manifestaron como promotores de la iniciativa, en línea con las directrices de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que instó a las jurisdicciones a avanzar en acuerdos interpretativos sobre la Ley de Glaciares vigente.