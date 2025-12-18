jueves 18 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

La muchacha, de 18 años, se comunicó con su madre tras la denuncia y le expresó en qué lugar estaba, pero no quiso decirle con exactitud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
patrullero.jpg

Tras horas de intenso trabajo, personal policial de Búsqueda y Rescate de Personas junto a UFI Genérica, encontraron a la joven de 18 años que había desaparecido este miércoles.

Lee además
chimbas: condenaron al joven que por portar un arma casi provoca la muerte de su amigo
En el Conjunto XIII

Chimbas: condenaron al joven que por portar un arma casi provoca la muerte de su amigo
video: el peligroso metodo que uso un joven para promocionar turisticamente a la bebida
Rivadavia

Video: el peligroso método que usó un joven para promocionar turísticamente a La Bebida

La primera información que se dio a conocer era que la chica se había ido de su casa de Ullum sin decir a dónde. La madre al revisar sus redes sociales confirmó que se iba a juntar con un hombre -presunto novio- en Capital.

Se radicó la denuncia correspondiente para dar con el paradero de la muchacha, la madre pudo contactarse con ella y al preguntarle dónde estaba, la chica solo se limitó a decirle que en Angaco sin precisas más datos.

Con los datos recabados por personal policial se dirigieron hasta este departamento del Este sanjuanino y la hallaron en una vivienda por calle El Bosque, en Angaco.

Esta joven identificada como María Alejandra M. habló con los policías actuantes y manifestó que no quería volver a vivir con su madre y que por su voluntad se quedaba en la casa de una tía. Al ser mayor de edad, se corroboró que estaba en buen estado de salud y el protocolo se cerró.

Temas
Seguí leyendo

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

El automovilista que chocó de frente a varios motociclistas en Rawson, investigado formalmente

El desgarrador testimonio de la mamá del nene de 8 años asesinado por su padre

Pidieron un auto de DiDi y asaltaron al chofer cuando llegó a buscar el pasaje en Chimbas

Enviaron a la cárcel un hombre violento de Marquesado que tenía atormentada a la expareja

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Una conocida casa de sándwiches de Santa Lucía fue atacada por ladrones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hay signos que destacan por su cordialidad para ejercer de anfitriones en la Navidad.
Lo dicen los astros

Poseídos por el espíritu de Papá Noel: los 3 signos que se consagran como los mejores anfitriones esta Navidad

El ahora detenido durante la audiencia de este martes.
Delitos sexuales

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino
Torneo clausura

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino

Te Puede Interesar

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El automovilista que chocó de frente a varios motociclistas en Rawson, investigado formalmente
Medanito

El automovilista que chocó de frente a varios motociclistas en Rawson, investigado formalmente

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino
Torneo clausura

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino

Imagen ilustrativa
Asalto a mano armada

Pidieron un auto de DiDi y asaltaron al chofer cuando llegó a buscar el pasaje en Chimbas

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?