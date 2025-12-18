Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

Tras horas de intenso trabajo, personal policial de Búsqueda y Rescate de Personas junto a UFI Genérica, encontraron a la joven de 18 años que había desaparecido este miércoles.

La primera información que se dio a conocer era que la chica se había ido de su casa de Ullum sin decir a dónde. La madre al revisar sus redes sociales confirmó que se iba a juntar con un hombre -presunto novio- en Capital.

Se radicó la denuncia correspondiente para dar con el paradero de la muchacha, la madre pudo contactarse con ella y al preguntarle dónde estaba, la chica solo se limitó a decirle que en Angaco sin precisas más datos.

Con los datos recabados por personal policial se dirigieron hasta este departamento del Este sanjuanino y la hallaron en una vivienda por calle El Bosque, en Angaco.

Esta joven identificada como María Alejandra M. habló con los policías actuantes y manifestó que no quería volver a vivir con su madre y que por su voluntad se quedaba en la casa de una tía. Al ser mayor de edad, se corroboró que estaba en buen estado de salud y el protocolo se cerró.