Un año, dos camisetas y la misma gloria: Juan Colarte y la hazaña de ser campeón con ellas y ellos

Hay historias que no se planifican, que ni siquiera se imaginan. Se arman solas, a fuerza a decisiones rápidas e impensadas, de noches sin dormir y de un estilo que no se negocia. La de Juan Colarte es una de ellas. En cuestión de días, el entrenador sanjuanino pasó de festejar un título con las chicas de San Martín a levantar otra copa con el plantel masculino de Unión , cruzando camisetas, nombres, vestuarios y emociones, pero sosteniendo siempre la idea que predica desde hace más de 20 años.

El domingo y mientras él estaba en el banco de suplentes del "Azul" de Rawson, en medio de un choque decisivo del Torneo Regional Amateur , las chicas del Verdinegro gritaron campeón del Clausura . El equipo que Colarte había armado durante el año y que venía sosteniendo desde 2023 -y ya había conquistado el Apertura-, volvió a cerrar otra temporada brillante. Tres días después, el miércoles por la noche, Unión derrotó a Desamparados en la final del Clausura masculino y se consagró campeón otra vez, logrando además el título anual. Entre un festejo y otro, Colarte quedó en el centro de una hazaña inédita: campeón con ellas y con ellos, en el mismo año y casi sin tiempo para respirar.

“No se dio nunca, no se dio nunca”, repite, todavía sorprendido. Y no exagera. En el fútbol sanjuanino no hay antecedentes de un logro así, según confirmó el estadígrafo y periodista sanjuanino Franco Berardinelli. Dos ramas, dos clubes, dos contextos distintos, una sola figura conduciendo desde el banco.

El domingo fue inusual para él. Unión y San Martín jugaron sus finales prácticamente al mismo horario. Colarte no pudo estar en ambos lados y se enteró del resultado femenino más tarde, desde el celular. “Me mandaron una foto con el triunfo y me dijeron: ‘Juan, esto es parte tuya también’. Y nada, agradecido”.

Claro que el cierre con Unión tuvo un valor especial. No solo por la final ante Desamparados, sino porque significó su primer título oficial como director técnico principal en Primera División masculina. Antes había sido campeón, sí, pero como parte de cuerpos técnicos: con Del Bono y 9 de Julio. Esta vez fue distinto, esta vez, la vuelta olímpica tuvo su nombre propio.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 14.16.01 (2)

Ese logro no nació de un día para el otro. Tiene raíces profundas y un recorrido largo, de muchos escalones. Colarte empezó a dirigir hace más de dos décadas en la Liga Universitaria, hace más de 20 años. Pasó por inferiores, ascensos, Primera, selecciones juveniles -fue campeón argentino U17 con San Juan en 2010-, y hasta le dio vida al futsal en el Centro Empleados de Comercio, donde fue DT, coordinador y el principal impulsor de la formación de los chicos. Y nada fue lineal, todo fue construcción.

Un camino paciente, de pausas y giros inesperados: "Hace 12 años no dirigía el fútbol grande masculino. Mi última vez fue con 9 de Julio, después estuve muchos años con el futsal del SEC y desde 2023, cuando me llamó Antuña, me hice cargo del femenino de San Martín. Yo no tenía ni idea de cómo llevar a cabo ese proceso y pedí tiempo de adaptación. De a poco entendí cómo era el fútbol femenino, cómo se viven y trabajan los partidos, y creo que me fue bien". Los números lo respaldan: ocho títulos en tres años y una identidad marcada. “Eso es lo que busco hacer ahora en Unión”, avisa.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 14.16.00

Ya con la copa en la vitrina del "Azul" de Villa Krause, evita los egos inflados. En su discurso hay agradecimientos, también memoria. El entrenador, que apenas dirigió dos partidos a Unión -triunfo y clasificación ante General Belgrano por el Regional Amateur, y victoria en la final ante Desamparados- no dudó en reconocer a Eduardo Magallanes, el entrenador que inició el proceso en el Azul y fue campeón del Apertura. “Sin duda que este triunfo él también es merecedor. Todo lo que se hizo antes de la final fue de él. Eso no se le quita a nadie”, expresa.

La consagración, además, dejó huellas en el cuerpo. El desgaste fue enorme, además porque Colarte se encuentra en plena recuperación de un grave accidente de tránsito que sufrió hace un mes, cuando fue atropellado mientras circulaba en su moto. “Hoy amanecí cansado, sigo cansado, estoy con algunos dolores del accidente”, confesó horas después del título. A eso se suma la emoción y los nervios sufridos durante la definición en Pocito. “Es algo que no me imaginaba vivir. No nos imaginamos que nos podía pasar esto en tan poco tiempo”, confiesa.

Unión llegó a la final con menos descanso, sabiendo que el físico podía pasar factura. “Sabíamos que uno de los dos tiempos iba a ser para nosotros. Ellos hicieron un gran desgaste en el primero; nosotros acomodamos cosas en el segundo, hicimos cambios y se dio”.

Aunque fue un año vertiginoso, campeón en Rawson y Concepción, el DT ya piensa en lo que viene. No hay demasiado tiempo para disfrutar: el calendario aprieta y Peñaflor, el otro equipo sanjuanino clasificado en el Regional Amateur, espera. No hay dudas que después de tanto andar, encontró su momento.