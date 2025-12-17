Desde un conocido abogado al Vice y referentes del futbol sanjuanino: los famosos que no quisieron perderse la final del Clausura

Mientras en las populares los hinchas copaban y alentaban al club de sus amores, en la platea oeste el sector estaba repartido entre camisetas azules, puyutanas y otras personalidades que, sin simpatizar con ninguna institución, no quisieron perderse la final del Clausura entre Unión y Desamparados.

Alegría gremial ¡UPCN es de bronce! venció a Monteros y se quedó con el tercer lugar de la Copa ACLAV

Juegan esta noche Final de infarto: lo empató Unión y por ahora, hay penales

Entre ellos estaba el vicegobernador Fabián Martín, quien se sentó junto al presidente de Sportivo, Martín Sassul, exfuncionario de la Capital. Otro nombre importante de la política que estuvo acompañando en el Bicentenario fue Carlos Munisaga, intendente de Rawson. Además, había algunos funcionarios también de la secretaría de Deportes.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 22.51.35

Del futbol había muchos famosos. Jorge Miadosqui, presidente de San Martín, estuvo en la platea junto a otros dirigentes del fútbol local. También jugadores como Lucas Salas, quien estuvo jugando la última temporada para Alianza, además del Pipi Salinas y Pedro Terrero.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 22.51.36

Pero el que sorprendió fue el abogado penalista César Jofre. Lejos de la formalidad de Tribunales, el profesional estuvo en la platea mirando atento la gran definición del fútbol local.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 22.51.34