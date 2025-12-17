miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Todos presentes

Desde un conocido abogado al Vice y referentes del futbol sanjuanino: los famosos que no quisieron perderse la final del Clausura

El apasionante choque entre Sportivo Desamparados y Unión convocó a varias personalidades sanjuaninas. Perlitas de una noche de clásico en Pocito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-17 at 22.51.35
WhatsApp Image 2025-12-17 at 22.51.36
WhatsApp Image 2025-12-17 at 22.51.35 (1)
WhatsApp Image 2025-12-17 at 22.51.34 (1)
WhatsApp Image 2025-12-17 at 22.51.34

Mientras en las populares los hinchas copaban y alentaban al club de sus amores, en la platea oeste el sector estaba repartido entre camisetas azules, puyutanas y otras personalidades que, sin simpatizar con ninguna institución, no quisieron perderse la final del Clausura entre Unión y Desamparados.

Lee además
final de infarto: lo empato union y por ahora, hay penales
Juegan esta noche

Final de infarto: lo empató Unión y por ahora, hay penales
¡upcn es de bronce! vencio a monteros y se quedo con el tercer lugar de la copa aclav
Alegría gremial

¡UPCN es de bronce! venció a Monteros y se quedó con el tercer lugar de la Copa ACLAV
WhatsApp Image 2025-12-17 at 22.51.34 (1)

Entre ellos estaba el vicegobernador Fabián Martín, quien se sentó junto al presidente de Sportivo, Martín Sassul, exfuncionario de la Capital. Otro nombre importante de la política que estuvo acompañando en el Bicentenario fue Carlos Munisaga, intendente de Rawson. Además, había algunos funcionarios también de la secretaría de Deportes.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 22.51.35

Del futbol había muchos famosos. Jorge Miadosqui, presidente de San Martín, estuvo en la platea junto a otros dirigentes del fútbol local. También jugadores como Lucas Salas, quien estuvo jugando la última temporada para Alianza, además del Pipi Salinas y Pedro Terrero.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 22.51.36

Pero el que sorprendió fue el abogado penalista César Jofre. Lejos de la formalidad de Tribunales, el profesional estuvo en la platea mirando atento la gran definición del fútbol local.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 22.51.34
WhatsApp Image 2025-12-17 at 22.51.35 (1)

Seguí leyendo

Conmoción por el asesinato de un jugador de Barcelona

PSG venció Flamengo en los penales y es el nuevo campeón de la Copa Intercontinental

Cierra el año el TC Junior con Bautista Mattar y Santino Persia en La Plata

La primer gran alegría para Gallardo: River, a punto de incorporar a otro jugador de la Selección Argentina

Presentaron la Vuelta Ciclista a Jáchal: todas las etapas y sus recorridos

Los nuevos Guardavidas tendrán carnet habilitante de timonel vela motor

FIFA aumentó en los premios para el Mundial 2026: cuántos millones de dólares se llevará el campeón

Alerta en Boca: dos gigantes lo siguen y crece la incógnita por el futuro de Merentiel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
final de infarto: lo empato union y por ahora, hay penales
Juegan esta noche

Final de infarto: lo empató Unión y por ahora, hay penales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

Comenzó la entrega de los módulos navideños en San Juan.
Atención

Comenzó la entrega de módulos navideños en San Juan, los detalles a tener en cuenta

Hay signos que destacan por su cordialidad para ejercer de anfitriones en la Navidad.
Lo dicen los astros

Poseídos por el espíritu de Papá Noel: los 3 signos que se consagran como los mejores anfitriones esta Navidad

Te Puede Interesar

Tras acercar posición con la Corte y marcar el ritmo a los fiscales, Baigorrí retomó la senda de Jimmy
Ministerio Público

Tras acercar posición con la Corte y marcar el ritmo a los fiscales, Baigorrí retomó la senda de 'Jimmy'

Por Redacción Tiempo de San Juan
Final de infarto: lo empató Unión y por ahora, hay penales
Juegan esta noche

Final de infarto: lo empató Unión y por ahora, hay penales

Calor San Juan.
Clima

Sol a pleno y calor intenso: San Juan llega a otro jueves veraniego

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

El robo se produjo en calle Balaguer, metros al sur de avenida Libertador.
Robo a comercio

Una conocida casa de sándwiches de Santa Lucía fue atacada por ladrones