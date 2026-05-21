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¿Marcelo Gallardo va al Mundial?: la importante oferta que recibió

A semanas del Mundial, el Muñeco recibió una propuesta para seguir de cerca a la Selección Argentina. De qué se trata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A menos de un mes del comienzo del Mundial, el nombre de Marcelo Gallardo volvió a instalarse alrededor de la Selección Argentina, aunque esta vez desde un rol inesperado. El ex entrenador de River recibió una propuesta para integrarse al equipo de transmisiones de ESPN/Disney+ durante la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Según trascendió, la cadena le acercó al Muñeco una oferta para participar de una cobertura alternativa de los partidos de Argentina a través de la plataforma Disney+, con un formato distinto al tradicional. La idea sería contar con un relator —que tendría a Sebastián Vignolo al frente— acompañado por el análisis y las reacciones de Gallardo, además de otra figura vinculada al fútbol argentino que aportaría mirada táctica y opinión.

Por el momento, no existe un acuerdo cerrado. Si bien las conversaciones avanzaron y el interés de ambas partes es real, Gallardo todavía no tomó una decisión definitiva y continúa evaluando la propuesta. Fiel al perfil bajo que adoptó desde su salida de River, el ex DT mantiene reserva mientras analiza si será parte de una experiencia inédita en su carrera.

En paralelo, el entrenador disfruta de un presente alejado del ritmo frenético del fútbol profesional. Desde su despedida del banco de suplentes del Millonario, eligió dedicarle más tiempo a su entorno familiar y especialmente a su rol como padre. De hecho, en varias oportunidades fue visto acompañando a Benjamín, uno de sus hijos, en actividades deportivas en Parque Chas.

Además de aprovechar este tiempo para viajar, Gallardo siguió conectado con el fútbol desde otra perspectiva. En una reciente visita a Europa, estuvo presente en uno de los partidos más convocantes del planeta: el clásico entre Real Madrid y Barcelona, donde fue captado siguiendo las acciones desde las tribunas.

Mientras el Mundial se acerca y la Selección ultima detalles para defender el título, el futuro inmediato de Gallardo sigue siendo una incógnita. Por ahora, el Muñeco estudia la posibilidad de vivir la Copa del Mundo desde el análisis y la televisión, en una faceta completamente distinta a la que acostumbró durante años.

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