Hay futbolistas que quedan grabados para siempre en la memoria de los hinchas. Y en San Martín, el nombre de Emison Roberval ocupa un lugar especial. El mediocampista brasileño, pieza importante del equipo que logró el recordado ascenso a Primera División en 2011 tras vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata, volvió a aparecer en escena, aunque esta vez por un motivo completamente distinto al fútbol. El video viral en redes.

Lejos de las canchas y del clima de competencia, Roberval se convirtió en tendencia en redes sociales gracias a un video familiar que rápidamente despertó sonrisas. En las imágenes, el ex futbolista aparece junto a su esposa e hijas recreando un momento descontracturado al ritmo de la canción 'Qué hiciste qué?' de Chiquititas, el clásico programa infantil que marcó a toda una generación.

El registro muestra una faceta muy distinta del ex futbolista: relajado, divertido y entregado al juego familiar. Con humor y complicidad, Emison se sumó al video que compartió junto a su familia, generando reacciones positivas y comentarios de sorpresa entre hinchas y usuarios que aún lo tienen muy presente. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2057577986317009055&partner=&hide_thread=false Video: ascendió con San Martín y se hizo viral por un video de Chiquititas



El ex volante brasileño de San Martín, clave en el histórico ascenso a Primera División en 2011, volvió a ser noticia pero lejos de las canchas. Emison Roberval se hizo viral tras aparecer junto a su… pic.twitter.com/GTRUxUSI2l — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 21, 2026

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