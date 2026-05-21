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Ascendió con San Martín y se hizo viral por un video de Chiquititas

El ex volante brasileño de San Martín, clave en el histórico ascenso a Primera División en 2011, volvió a ser noticia pero lejos de las canchas. Emison Roberval se hizo viral tras aparecer junto a su esposa e hijas en un divertido video familiar inspirado en una serie infantil argentina producida por Cris Morena.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Hay futbolistas que quedan grabados para siempre en la memoria de los hinchas. Y en San Martín, el nombre de Emison Roberval ocupa un lugar especial. El mediocampista brasileño, pieza importante del equipo que logró el recordado ascenso a Primera División en 2011 tras vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata, volvió a aparecer en escena, aunque esta vez por un motivo completamente distinto al fútbol. El video viral en redes.

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Lejos de las canchas y del clima de competencia, Roberval se convirtió en tendencia en redes sociales gracias a un video familiar que rápidamente despertó sonrisas. En las imágenes, el ex futbolista aparece junto a su esposa e hijas recreando un momento descontracturado al ritmo de la canción 'Qué hiciste qué?' de Chiquititas, el clásico programa infantil que marcó a toda una generación.

El registro muestra una faceta muy distinta del ex futbolista: relajado, divertido y entregado al juego familiar. Con humor y complicidad, Emison se sumó al video que compartió junto a su familia, generando reacciones positivas y comentarios de sorpresa entre hinchas y usuarios que aún lo tienen muy presente.

El video:

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