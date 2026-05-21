Todo listo: Nicolás Otamendi será el primer refuerzo de River en el mercado invernal

River llegó a un acuerdo con Nicolás Otamendi y el campeón del mundo será el primer refuerzo del mercado invernal. Tras haber concretado su salida del Benfica como jugador libre, el zaguero, confeso hincha del Millonario, firmará un contrato hasta diciembre del 2027 posiblemente antes del comienzo del Mundial.

Lo que parecía un anhelo hace algunos años atrás, por fin se concretará en las próximas horas. Nicolás Otamendi, uno de los mejores centrales de la historia del país, se pondrá la camiseta de River luego del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que representará a la Selección Argentina por última vez en su carrera. La idea es que firme su contrato por los próximos 18 meses antes de partir a Kansas City, donde el seleccionado de Lionel Scaloni hará base durante el certamen que comenzará el próximo 11 de junio.

Luego de seis temporadas en el Benfica, en las que disputó 281 partidos y convirtió 18 tantos, el oriundo de El Talar le puso punto final a su ciclo en Europa, donde también pasó por Porto y Manchester City y levantó 22 títulos con los tres clubes. A sus 38 años decidió emprender el regreso a la Argentina y cumplir su sueño de jugar en el Millonario, club del que es hincha.

A través de un comunicado en las redes sociales, las Águilas le expresaron su gratitud: "Otamendi fue siempre un ejemplo de pasión, dedicación, competitividad, liderazgo y profesionalismo, contribuyendo de forma decisiva en la conquista de cuatro títulos. Siempre serás parte de nuestra familia y esta siempre será tu casa. Gracias capitán". Además, José Mourinho, su entrandor durante las últimas campañas, respetó su voluntad pese al deseo de retenerlo: "Hay personas que tienen el derecho de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol, Otamendi es uno de ellos. Será por decisión suya que regrese a Argentina y a River Plate o continúe en el Benfica, Todo está en sus manos".

De esta manera, Otamendi, que llega en plenitud física pese a su edad, se convertirá en el primer refuerzo de River en el mercado invernal y en el primero de la era Coudet, que llegó al banco de suplentes cuando ya había cerrado la ventana de verano. Además, será el quinto campeón del mundo que integrará el plantel del Millonario, que ya cuenta con Franco Armani, Germán Pezzella, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

La confirmación sobre la llegada de Ota se da durante la semana más importante del semestre para River, ya que el próximo domingo, desde las 15.30 en el Mario Alberto Kempes, disputará la final del Torneo Apertura ante Belgrano. Además, el miércoles 27 ante Blooming en el Monumental cerrará la primera mitad del año con el objetivo de clasificar primero en el Grupo H de la Copa Sudamericana y así evitar la ronda de playoffs.