miércoles 20 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Emoción, lágrimas y un abrazo con un ex Verdinegro: así fue el festejo de Dibu Martínez con la tribuna del Villano

Aston Villa se consagró campeón de la Europa League tras vencer con autoridad por 3 a 0 al Friburgo en la final disputada en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul. ¿Quién era el ex San Martín que estaba junto a su hermano?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dibu Martínez
Lee además
dibu martinez y buendia conquistaron europa y rompieron un maleficio que duro 25 anos
Aston Villa campeón

Dibu Martínez y Buendía conquistaron Europa y rompieron un maleficio que duró 25 años
atletico tucuman goleo a talleres de cordoba y se metio entre los 16 mejores de la copa argentina
Videos

Atlético Tucumán goleó a Talleres de Córdoba y se metió entre los 16 mejores de la Copa Argentina

El conjunto inglés, conducido por Unai Emery, dominó la final disputada en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul y selló el título continental gracias a los goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers.

Pero más allá del resultado, la imagen que quedó grabada fue la del arquero de la Selección Argentina. Apenas el árbitro marcó el final del encuentro, el Dibu se quebró emocionalmente: entre lágrimas, el marplatense se dejó llevar por la magnitud del momento y caminó directo hacia la tribuna de los hinchas del Villa para compartir el festejo.

Allí lo esperaban dos presencias especiales. Por un lado, su hermano Alejandro, con quien se fundió en un emotivo abrazo. Y también estaba Facundo Sava, el ex entrenador de San Martín, quien acompañó el festejo desde el sector de la parcialidad villana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057205976080494637&partner=&hide_thread=false

Para el Dibu, campeón del mundo con la Selección Argentina, el título significó mucho más que una nueva copa. Fue el cierre de una temporada consagratoria con Aston Villa y una recompensa a años de crecimiento en el fútbol europeo. En Estambul, el arquero volvió a mostrar esa mezcla de carácter y sensibilidad que lo convirtió en uno de los futbolistas más queridos por los argentinos.

Temas
Seguí leyendo

El calvario de Mateo Kalejman: tras el robo de su notebook, denunció que le hackearon sus tarjetas

Peñarol dio el golpe ante Desamparados y dejó al rojo vivo la pelea por los playoffs: cómo quedó la tabla.

La foto de la megaestrella mundial que fue tomada en San Juan hace más de 40 años y es furor en redes

Los Pumas ya planifican su estadía en San Juan y miran a Universitario como posible sede

El Desafío Ruta 40 vuelve a San Juan: cronograma completo de una semana a puro rally raid

El Desafío Punta Negra entra en escena con tres días a puro trail

La furia de Paredes tras el polémico final en Boca-Cruzeiro: "Es una vergüenza"

Central se lució, goleó y viajó directo a octavos de final de la Copa Libertadores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la foto de la megaestrella mundial que fue tomada en san juan hace mas de 40 anos y es furor en redes
Viral

La foto de la megaestrella mundial que fue tomada en San Juan hace más de 40 años y es furor en redes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Agustín Emanuel Vila y Juan Valentín Tello Giménez
Novedades

Asalto y violación en Concepción: la presunta víctima habló y su testimonio dejó en jaque a los sospechosos

Imagen ilustrativa
Ataque en un loteo

Abrieron el depósito de una obra en construcción en Rawson y se llevaron costosas máquinas

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca
Escándalo

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca

Leonardo Andrada frente al juez.
Violencia intrafamiliar

Un expolicía sanjuanino denunció a su hijo por una golpiza y lo hizo meter preso

Arrancó el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucia Rubiño: el juez conoció los detalles de la acusación
En Flagrancia

Arrancó el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucia Rubiño: el juez conoció los detalles de la acusación

Te Puede Interesar

Los requisitos y detalles para acceder al subsidio del gas.
Cámara de Diputados

Se aprobó la modificación del régimen de "zona fría"

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan tendrá un jueves fresco al amanecer y agradable por la tarde
Clima

San Juan tendrá un jueves fresco al amanecer y agradable por la tarde

Vinos, minería y tecnología: las expectativas de San Juan ante el posible Acuerdo entre el Mercosur y Canadá
Comercio exterior

Vinos, minería y tecnología: las expectativas de San Juan ante el posible Acuerdo entre el Mercosur y Canadá

EN VIVO: River, que juega con suplentes, pierde frente a Bragantino en el Monumental
Copa Sudamericana

EN VIVO: River, que juega con suplentes, pierde frente a Bragantino en el Monumental

ACCODEPAS aseguró que el informe del INPRES está incompleto y piden frenar la demolición de la Capilla de Villa Mercedes: Se puede mantener en pie
Polémica

ACCODEPAS aseguró que el informe del INPRES está incompleto y piden frenar la demolición de la Capilla de Villa Mercedes: "Se puede mantener en pie"