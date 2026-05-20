Emoción, lágrimas y un abrazo con un ex Verdinegro: así fue el festejo de Dibu Martínez con la tribuna del Villano

La noche europea tuvo un claro protagonista dentro y fuera de la cancha. Mientras Aston Villa se imponía con autoridad por 3 a 0 sobre Friburgo para quedarse con la Europa League, todas las miradas argentinas terminaron posándose sobre la emoción de Emiliano Martínez.

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El conjunto inglés, conducido por Unai Emery, dominó la final disputada en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul y selló el título continental gracias a los goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers.

Pero más allá del resultado, la imagen que quedó grabada fue la del arquero de la Selección Argentina. Apenas el árbitro marcó el final del encuentro, el Dibu se quebró emocionalmente: entre lágrimas, el marplatense se dejó llevar por la magnitud del momento y caminó directo hacia la tribuna de los hinchas del Villa para compartir el festejo.

Allí lo esperaban dos presencias especiales. Por un lado, su hermano Alejandro, con quien se fundió en un emotivo abrazo. Y también estaba Facundo Sava, el ex entrenador de San Martín, quien acompañó el festejo desde el sector de la parcialidad villana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057205976080494637&partner=&hide_thread=false DOS CARAS: la tristeza del hincha de Friburgo y LA LOCURA DE FESTEJO DE DIBU MARTÍNEZ CON FACUNDO SAVA Y SU HERMANO ALEJANDRO MARTÍNEZ.



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Para el Dibu, campeón del mundo con la Selección Argentina, el título significó mucho más que una nueva copa. Fue el cierre de una temporada consagratoria con Aston Villa y una recompensa a años de crecimiento en el fútbol europeo. En Estambul, el arquero volvió a mostrar esa mezcla de carácter y sensibilidad que lo convirtió en uno de los futbolistas más queridos por los argentinos.