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Le bajó el invicto

Peñarol dio el golpe ante Desamparados y dejó al rojo vivo la pelea por los playoffs: cómo quedó la tabla.

El Bohemio venció 1-0 al líder del Apertura, le quitó el invicto y quedó otra vez en carrera por un lugar entre los ocho mejores. Colón Junior también sumó de a tres y la definición de la fase regular promete una última fecha cargada de tensión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Prensa Sportivo Desamparados.&nbsp;

Foto: Prensa Sportivo Desamparados. 

La recta final del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol entró en zona de máxima presión. Este martes, la fecha 16 terminó de completarse con resultados que movieron el tablero y dejaron abierta la lucha por los últimos pasajes a la siguiente ronda.

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La gran sorpresa de la jornada se dio en Chimbas. En el estadio Ramón Pablo Rojas, Peñarol consiguió una victoria tan celebrada como necesaria: derrotó 1 a 0 a Sportivo Desamparados y le puso punto final a la racha invicta del puntero del campeonato.

El único festejo de la tarde llegó antes del descanso, cuando Facundo García apareció para marcar el tanto que terminó inclinando la balanza a favor del Bohemio. El equipo chimbero supo aguantar la diferencia y terminó llevándose tres puntos que lo mantienen prendido en la pelea por ingresar al lote de clasificados.

El triunfo tuvo un valor extra: enfrente estaba un Desamparados que llegaba como único invicto del certamen. Hasta esta fecha, el conjunto puyutano acumulaba una campaña sólida, construida sobre diez victorias y cinco empates, números que le permitieron sostenerse en la cima del torneo.

En otro de los encuentros importantes de la jornada, Colón Junior hizo su trabajo y no perdió pisada en la parte alta. El Merengue se impuso 2 a 1 frente a Defensores de Argentinos y todavía sueña con terminar la fase regular bien arriba. Fabián Carrizo, desde los doce pasos, abrió el marcador, mientras que Michel García amplió la ventaja en el complemento. Sobre el final, Lucas Flores descontó para la visita.

Con Desamparados, Colón Junior, Minero, Unión, San Lorenzo y 9 de Julio ya instalados en la próxima fase, el foco ahora está puesto en los dos lugares que aún siguen vacantes. Alianza aparece mejor posicionado con 27 unidades, aunque López Peláez y Peñarol, ambos con 25, no le pierden pisada y prometen dar pelea hasta el último minuto.

Más relegados, Trinidad y Atenas todavía conservan una mínima esperanza matemática. Sin embargo, para seguir con vida necesitarán ganar y esperar una combinación favorable de resultados.

La última fecha asoma cargada de dramatismo: hay dos boletos en juego y varios equipos dispuestos a jugarse todo por seguir soñando.

Así quedó la tabla de posiciones:

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