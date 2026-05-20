miércoles 20 de mayo 2026
en vivo Copa Sudamericana

EN VIVO, River-Bragantino: hora, formación y por dónde verlo

River-Bragantino-proximo-partido-1200x740

El Millonario recibe este miércoles al conjunto brasileño en el Monumental por la quinta fecha del grupo H. Eduardo Coudet prepara un equipo alternativo pensando en la final del Apertura frente a Belgrano.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

River Plate enfrentará esta noche desde las 21:30 a RB Bragantino en el estadio Monumental, en un partido clave por la Copa Sudamericana. Si gana, el equipo de Eduardo Coudet asegurará el primer puesto del grupo H y el pase a octavos de final. Sin embargo, el DT pondrá una formación muy alternativa, ya que el gran objetivo está puesto en la final del Torneo Apertura contra Belgrano.

Live Blog Post

La probable formación de River

Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Kevin Castaño; Juanfer Quintero o Santiago Lencina, Giuliano Galoppo, Maxi Meza; Ian Subiabre y Maxi Salas.

Live Blog Post

Armani vuelve al arco

Con Santiago Beltrán suspendido por expulsión, Franco Armani tendrá su segundo partido del año defendiendo el arco millonario.

Live Blog Post

Paulo Díaz recibió el alta médica

El defensor chileno volvió a estar disponible y podría regresar a la titularidad, aunque todavía no está al ciento por ciento desde lo físico.

Live Blog Post

Coudet preserva titulares

Martínez Quarta, Colidio, Bustos, Vera y Freitas no fueron convocados para evitar riesgos antes de la final del domingo en Córdoba.

Live Blog Post

Hora y TV para ver River vs. Bragantino

El encuentro comenzará a las 21:30 y será televisado por DirecTV Sports y la plataforma DGO.

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

EN VIVO: arrancó el juicio contra el menor que atropelló y mató a Lucia Rubiño; el padre de la víctima pidió la cárcel para el acusado
Minuto a minuto

EN VIVO: arrancó el juicio contra el menor que atropelló y mató a Lucia Rubiño; el padre de la víctima pidió la cárcel para el acusado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Expectativa

El Paso de Agua Negra, cerquita de alcanzar un récord histórico de estar abierto

Buscan desesperadamente a una anciana en San Juan: tiene demencia senil
Preocupación

Buscan desesperadamente a una anciana en San Juan: tiene demencia senil

El Gobierno nacional logró la media sanción para la Ley Hojarasca en Diputados y apunta a eliminar cerca de 70 normas
Diputados

El Gobierno nacional logró la media sanción para la Ley Hojarasca en Diputados y apunta a eliminar cerca de 70 normas

Imagen extraída de la película Difunta Correa, la verdadera historia”, de Pepe de la Colina.
Ciencia y fe

El misterio de la Difunta Correa: buscan documentos que prueben su paso por la historia y ya hay pistas