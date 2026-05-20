EN VIVO, River-Bragantino: hora, formación y por dónde verlo

River Plate enfrentará esta noche desde las 21:30 a RB Bragantino en el estadio Monumental, en un partido clave por la Copa Sudamericana. Si gana, el equipo de Eduardo Coudet asegurará el primer puesto del grupo H y el pase a octavos de final. Sin embargo, el DT pondrá una formación muy alternativa, ya que el gran objetivo está puesto en la final del Torneo Apertura contra Belgrano.