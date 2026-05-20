EN VIVO, River-Bragantino: hora, formación y por dónde verlo

River Plate enfrentará esta noche desde las 21:30 a RB Bragantino en el estadio Monumental, en un partido clave por la Copa Sudamericana. Si gana, el equipo de Eduardo Coudet asegurará el primer puesto del grupo H y el pase a octavos de final. Sin embargo, el DT pondrá una formación muy alternativa, ya que el gran objetivo está puesto en la final del Torneo Apertura contra Belgrano.
La probable formación de River
Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Kevin Castaño; Juanfer Quintero o Santiago Lencina, Giuliano Galoppo, Maxi Meza; Ian Subiabre y Maxi Salas.