La foto de la megaestrella mundial que fue tomada en San Juan hace más de 40 años y es furor en redes

Una imagen del mítico piloto brasileño Ayrton Senna volvió a poner a San Juan en el centro de la escena. Se trata de una fotografía tomada el domingo 13 de mayo de 1979, en la que se lo ve arriba de una Zanella “Andina” de 125cc. La postal, atribuida al fotógrafo Gustavo Rodríguez, comenzó a circular en redes sociales y rápidamente acumuló miles de “me gusta” en X.

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“Fue a San Juan en 1979 a correr el Sudamericano de Karting, ¡qué orgullo los que lo pudieron ver!”, expresaron usuarios que viralizaron la imagen, destacando el valor histórico de aquel paso del brasileño por la provincia cuando todavía daba sus primeros pasos en el automovilismo.

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La escena remite a una visita que con el tiempo se volvió casi mítica. Entre el 6 y el 8 de abril de 1979, Senna -que en ese entonces competía bajo el nombre Ayrton da Silva- llegó a la provincia para disputar el Campeonato Sudamericano de Karting en el kartódromo de El Zonda.

Tenía apenas 19 años y ya dejaba señales de su talento. En aquella competencia logró la pole position y fue el único piloto en bajar los 40 segundos por vuelta, anticipando el nivel que años más tarde lo llevaría a lo más alto de la Fórmula 1.

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Su participación fue intensa y competitiva: ganó una de las finales y peleó mano a mano con otros pilotos sudamericanos, aunque finalmente terminó como subcampeón en la categoría individual, en un certamen que quedó en manos de su compatriota Deccio Bellini.