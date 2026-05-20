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Presentación en el Congreso

Frente común en Buenos Aires: ministros y diputados de San Juan, Mendoza y Río Negro impulsan la nueva ley del mosto

El proyecto busca promover el uso de jugos naturales para endulzar bebidas. La iniciativa ya ingresó al Congreso y este martes es presentada formalmente ante la prensa parlamentaria.

Por Elizabeth Pérez
San Juan y Mendoza presentarán hoy en el Congreso el proyecto que busca promover el uso de jugos naturales coo el mosto de uvas, para endulzar bebidas y alimentos, basándose en el cuidado de la salud.

San Juan y Mendoza presentarán hoy en el Congreso el proyecto que busca promover el uso de jugos naturales coo el mosto de uvas, para endulzar bebidas y alimentos, basándose en el cuidado de la salud.

San Juan, Mendoza y Río Negro mostrarán este miércoles en Buenos Aires una señal de trabajo conjunto, esta vez, en defensa de un proyecto que impacta en el sector vitivinícola y de la manzana: los ministros de Producción de las tres provincias, junto a diputados nacionales presentarán formalmente en el Congreso el proyecto de ley que promueve el uso de jugos naturales como edulcorantes en bebidas.

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La actividad se realizará a primera hora de la tarde, al finalizar la sesión o durante un cuarto intermedio, y contará con la presencia del ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, su par mendocino Rodolfo Vargas Arizu y los diputados nacionales de las tres provincias.

La iniciativa fue presentada el pasado 13 de mayo y ya tomó estado parlamentario: ingresó a las Comisiones de Presupuesto y Hacienda. El proyecto modifica el artículo 26 de la Ley 24.674 de Impuestos Internos y propone beneficios impositivos para las empresas que utilicen jugos naturales, como el mosto de uva, para endulzar bebidas en reemplazo de productos industriales.

El foco puesto en la salud

El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández; remarcó que uno de los puntos centrales del nuevo proyecto es que pone el eje en la salud y no solamente en la defensa de las economías regionales, como ocurrió en iniciativas anteriores que no prosperaron. En efecto, hace más de una década hubo un intento de promover la ley del mosto que fracasó.

“Este proyecto es superador, porque hemos tomado el tiempo para argumentar con fuerza todos los aspectos de salud, en lugar de las economías regionales como se hizo años atrás. Tampoco hay penalidades ni prohibiciones al uso de la caña de azúcar. Se apunta al daño a la salud que hace el jarabe de alta fructuosa de maíz, con el que se endulzan bebidas y alimentos en Argentina”, aseguró Fernández.

El funcionario también destacó que el texto actual incorporó aprendizajes de experiencias previas que fracasaron hace más de una década. “Quienes sufrieron aquel fracaso aportaron su experiencia para mejorar el proyecto. Hubo aportes desde la Secretaría de Agricultura de San Juan, a través de Miguel Moreno, también participó la Cámara del Mosto y la COVIAR”, indicó.

Además, Fernández aseguró que el proyecto ya fue conversado con el Ministerio de Economía de la Nación y que las expectativas son positivas.

Apoyo político y técnico

La diputada nacional por San Juan, Nancy Picón; también destacó el trabajo conjunto que permitió avanzar con la iniciativa. “Es un proyecto presentado por el bloque Producción y Trabajo, junto a Carlos Jaime, acompañado por diputados de Mendoza, Pamela Fernanda Verasay y Lisandro Nieri, y el diputado de Río Negro, Sergio Capozzi; que ha recibido el aporte técnico de los gobiernos de San Juan y Mendoza, de COVIAR y de la Cámara del Mosto”, señaló.

La legisladora agregó que “ha sido un trabajo de varios meses para evitar repetir proyectos que fracasaron anteriormente”.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y de la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto (CAFEM), entidades que participaron activamente en la elaboración del texto.

Mosto y jugos

Desde el Gobierno provincial remarcaron además que la iniciativa no sólo beneficiará al mosto de uva, sino también a otros jugos naturales de frutas como la manzana de Río Negro. “Este proyecto tiene respaldo de COVIAR y de la Cámara del Mosto. El objetivo es de salud pública, promoviendo el uso de azúcar natural para endulzar bebidas. Le sirve al mosto y a todo jugo natural de fruta”, afirmó Fernández.

La propuesta apunta a abrir nuevos mercados para productos regionales y, al mismo tiempo, fomentar alternativas consideradas más saludables para la elaboración de bebidas analcohólicas.

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