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Ya hay fecha para el cobro del sueldo con aumento y el aguinaldo de los empleados públicos de San Juan

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda anunció el pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de mayo de 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Anunciaron la fecha de pago de los haberes y el aguinaldo de los empleados públicos de San Juan.&nbsp;

Anunciaron la fecha de pago de los haberes y el aguinaldo de los empleados públicos de San Juan. 

Este miércoles, el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia anunció el pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de mayo de 2026. Se trata del sueldo que llega con el aumento acordardo.

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Según el comunicado que fue dado a conocer por la cartera, los haberes estarán acreditados en los cajeros el próximo sábado 30 de mayo del corriente año, con un incremento del 2%. Y con los haberes de junio, un incremento del 3%.

En tanto que, la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) 2026, es decir, el medio aguinaldo, se encontrará acreditado en cajeros automáticos el día viernes 19 de junio de 2026, para todos los agentes públicos sanjuaninos.

Cabe destacar que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.

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