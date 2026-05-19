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Paritarias 2026

La Bancaria logró un nuevo aumento y el salario inicial supera los 2,3 millones de pesos

Los trabajadores de bancos gozarán de un incremento de 2,6% para abril. También acordaron el valor del bono por el Día del Bancario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Bancaria, sindicato que conduce Sergio Palazzo, logró un acuerdo paritario con un nuevo aumento del 2,6% para el mes de abril, que llevará el salario inicial de un trabajador bancario a $ 2.319.195,20.

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A su vez, por el Día del Bancario, que se celebra el 6 de noviembre, el monto mínimo del bono será de $ 2.067.482,29, a corregir por futuras actualizaciones.

Este incremento se aplica de manera directa sobre las remuneraciones mensuales brutas, normales y habituales, incluyendo tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos y adicionales convencionales.

Con el porcentaje de abril, La Bancaria logró un incremento acumulado del 12,3% en el primer cuatrimestre del año, tomando como base de cálculo los salarios de diciembre de 2025.

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De acuerdo con lo expresado en el comunicado, desde el sindicato buscarán mantener este esquema de actualizaciones para mayo.

En tanto que en junio retomarán las negociaciones paritarias durante la segunda parte del mes para discutir los aumentos para lo que resta del año.

Desde La Bancaria expresaron además su compromiso para que "los trabajadores y las trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios".

La remuneración de los trabajadores bancario está compuesta por el sueldo básico más la participación en las ganancias de la empresa (ROE).

FUENTE: Clarín

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