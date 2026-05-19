La Bancaria logró un nuevo aumento y el salario inicial supera los 2,3 millones de pesos

La Bancaria, sindicato que conduce Sergio Palazzo, logró un acuerdo paritario con un nuevo aumento del 2,6% para el mes de abril, que llevará el salario inicial de un trabajador bancario a $ 2.319.195,20.

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A su vez, por el Día del Bancario, que se celebra el 6 de noviembre, el monto mínimo del bono será de $ 2.067.482,29, a corregir por futuras actualizaciones.

Este incremento se aplica de manera directa sobre las remuneraciones mensuales brutas, normales y habituales, incluyendo tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos y adicionales convencionales.

Con el porcentaje de abril, La Bancaria logró un incremento acumulado del 12,3% en el primer cuatrimestre del año, tomando como base de cálculo los salarios de diciembre de 2025.

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Comunicamos los montos iniciales acordados con las cámaras empresariales bancarias para el mes de Abril de 2026.



Más información → https://t.co/ElHP6HO7zm pic.twitter.com/jbw3TNVyYW — Asociación Bancaria (@La_Bancaria) May 18, 2026

De acuerdo con lo expresado en el comunicado, desde el sindicato buscarán mantener este esquema de actualizaciones para mayo.

En tanto que en junio retomarán las negociaciones paritarias durante la segunda parte del mes para discutir los aumentos para lo que resta del año.

Desde La Bancaria expresaron además su compromiso para que "los trabajadores y las trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios".

La remuneración de los trabajadores bancario está compuesta por el sueldo básico más la participación en las ganancias de la empresa (ROE).

FUENTE: Clarín