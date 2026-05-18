La guerra sin fin en el comercio de San Juan: una cámara habló sobre "medidas unilaterales", tras la polémica por el Día del Padre y los feriados

La interna del comercio sanjuanino sumó este lunes un nuevo capítulo de tensión. En un escenario ya marcado por la incertidumbre económica y la caída del consumo, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan difundió un duro comunicado en el que rechazó lo que calificó como “medidas unilaterales” impulsadas por el presidente de la Cámara de Comercio local, Hermes Rodríguez. El pronunciamiento se da días después de que se instalara la polémica por la posible modificación de la fecha del Día del Padre , una iniciativa que generó posiciones enfrentadas dentro del sector y dejó al descubierto diferencias de fondo sobre cómo afrontar el calendario comercial.

Cruce Polémica en el comercio sanjuanino por el Día del Padre: piden adelantar la fecha y estalló la interna

Desde Comerciantes Unidos -presidida por Marcelo Quiroga- cuestionaron con firmeza tanto el contenido como la forma de las propuestas. “Consideramos que sus acciones no representan el sentir ni las necesidades del comercio local”, manifestaron en el documento. Además, sugirieron que las iniciativas responden a intereses “político-personales” y no al bienestar general del sector.

Rechazo al cambio del Día del Padre

Uno de los puntos centrales del conflicto es la propuesta de adelantar la celebración del Día del Padre del 21 al 14 de junio. La idea había sido elevada por la Cámara de Comercio de San Juan a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), bajo el argumento de evitar complicaciones logísticas y económicas derivadas de los feriados nacionales.

Sin embargo, desde Comerciantes Unidos se opusieron de manera tajante. Argumentaron que modificar una fecha ya instalada en el calendario generaría un “vacío de ventas crítico” en la segunda quincena del mes, afectando directamente la facturación.

Según explicaron, el consumo más fuerte se concentra en los primeros días del mes, cuando se acreditan los salarios, por lo que alterar el cronograma implicaría desordenar la planificación comercial, el stock y las promociones ya previstas.

Debate por la apertura en feriados

El otro eje de la disputa gira en torno a la apertura de los comercios en días previos a feriados y durante esas jornadas. Mientras desde la Cámara de Comercio advirtieron sobre los altos costos operativos -especialmente el pago doble de salarios en fechas como el 20 de junio-, Comerciantes Unidos sostuvo una postura opuesta.

“La situación actual exige producir, no cerrar”, afirmaron, al tiempo que rechazaron cualquier tipo de presión para limitar la actividad en días clave de ventas. En esa línea, defendieron la necesidad de mantener los locales abiertos para sostener ingresos en un contexto económico adverso.

La entidad también planteó una alternativa: trabajar con normalidad durante el viernes 19 y el sábado 20 —pese al feriado— para aprovechar el pico de consumo, y trasladar el descanso del personal al lunes 22, cuando la actividad comercial suele disminuir.

Un reclamo por mayor consenso

Más allá de las medidas puntuales, el comunicado hizo hincapié en una crítica estructural: la falta de diálogo dentro del sector. Comerciantes Unidos exigió que las decisiones comerciales se tomen de manera “democrática” y con participación de las bases.

“Basta de que unos pocos decidan el futuro de todos”, señalaron, en un mensaje dirigido tanto a otras cámaras como a los propios comerciantes.