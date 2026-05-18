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Robo y violación en Capital: uno de los atacantes ya estuvo implicado en otro hecho de las mismas características

Este sujeto fue condenado el pasado mes de abril por el delito de robo y aceptó una pena de 3 años de prisión condicional, mientras que la causa por abuso sexual pasó a manos de la UFI CAVIG para que se investigue a fondo.

Por Pablo Mendoza
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Pero lo que llamó poderosamente la atención es la identidad de uno de los detenidos, quien fue identificado como Agustín Emanuel Vila. Este sujeto estuvo implicado en un hecho de similares características hace unos meses, otro robo ocurrido en Capital en el que la damnificada denunció que fue abusada sexualmente y asaltada (por esa causa quedaron detenidos Vila y dos menores).

En abril pasado, Vila fue condenado en el Sistema Acusatorio. En esa ocasión, aceptó la pena de 3 años de prisión condicional al responsabilizarse del robo y otros hechos menores en lo que fue señalado como autor. La causa de abuso no quedó en la nada; la fiscalía expresó en esa audiencia que el legajo iba a pasar a la UFI CAVIG para que se investigue a fondo, ya que esta unidad tiene un trato especial para las personas que sufren este tipo de actos.

Fuentes judiciales confirmaron que es el mismo Vila y este lunes se hará una nueva audiencia contra él. Se desconoce qué pasará con la causa de abuso, ya que, si se toma la misma decisión que en el caso anterior, esa parte del legajo pasaría a manos de la UFI ANIVI.

El último asalto ocurrió en la madrugada del sábado en Capital. Una familia denunció que estaba durmiendo cuando tres intrusos entraron a la casa a la fuerza y empezaron a pedir dinero. En ese momento, uno de los atacantes abusó sexualmente de la menor, según fuentes del caso.

Los sospechosos fueron atrapados horas después por personal de la UFI de Delitos Contra la Propiedad tras una serie de allanamientos.

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