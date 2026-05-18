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De cuánto será el aguinaldo de junio para jubilados de ANSES: cómo se calcula y cuándo se cobra

La ANSES con fechas confirmadas para los pagos del aguinaldo de junio de 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el operativo de pago del medio aguinaldo correspondiente a junio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.

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El organismo, según pudo averiguar la Agencia Noticas Argentinas, confirmó que el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, se realizará de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

De esta manera, quienes perciben jubilaciones, pensiones o asignaciones alcanzadas cobrarán el aguinaldo directamente en la misma cuenta bancaria donde reciben habitualmente sus haberes mensuales.

El pago del SAC representa un ingreso extra esperado por millones de beneficiarios y corresponde a la primera cuota del aguinaldo anual.

Cómo se calcula el aguinaldo de ANSES

Según explicó oficialmente la ANSES, el cálculo del aguinaldo para jubilados y pensionados se realiza tomando como referencia el 50% del haber mensual más alto percibido entre enero y junio de 2026.

En la práctica, el monto de junio suele convertirse en el más elevado del semestre debido a los incrementos otorgados por movilidad previsional y actualizaciones vinculadas a la inflación.

Por ejemplo, si un jubilado cobra en junio un haber de $400.000, el medio aguinaldo rondará los $200.000, siempre que ese haya sido el ingreso mensual más alto del período.

Además, el organismo aclaró que dentro del cálculo se incluyen todos los aumentos mensuales incorporados al haber previsional.

Sin embargo, los bonos extraordinarios no remunerativos —como el refuerzo de $70.000 que se viene pagando en algunos meses— generalmente no forman parte de la base de cálculo del aguinaldo, salvo que exista una disposición específica que indique lo contrario.

Cuándo se cobra el aguinaldo en junio 2026

La ANSES ya organizó el cronograma de pagos del medio aguinaldo de acuerdo con los distintos grupos de beneficiarios.

Los jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos, junto con titulares de la PUAM y Pensiones No Contributivas, comenzarán a recibir el SAC desde el lunes 8 de junio de 2026, según la terminación del DNI.

En tanto, quienes perciben haberes superiores al mínimo tendrán acreditado el aguinaldo entre el 23 y el 29 de junio.

También cobrarán automáticamente los titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez, vejez y madres de siete hijos, bajo el mismo esquema dispuesto por el organismo previsional.

Cronograma de pagos de junio

Jubilados y pensionados con el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilados que superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

No será necesario hacer trámites

Desde la ANSES remarcaron que el pago será automático y no requerirá gestión presencial ni digital por parte de los beneficiarios.

El monto se depositará junto con los haberes mensuales correspondientes a junio, respetando el calendario habitual de pagos informado por el organismo.

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