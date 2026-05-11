Reorganización en ANSES: duplican fondos para juicios previsionales e inyectan $162.000 millones para retiros

El Gobierno nacional dispuso una fuerte readecuación presupuestaria en la ANSES, con una ampliación de fondos para cancelar juicios previsionales y una millonaria partida destinada a financiar retiros voluntarios del personal del organismo.

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A través del artículo 3° de la Decisión Administrativa 20/2026, el Poder Ejecutivo incrementó en $500.000 millones el límite para atender sentencias de origen previsional reconocidas en sede judicial y administrativa.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el nuevo tope para afrontar deudas previsionales acumuladas y retroactivos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedó fijado en $712.288.000.000.

En paralelo, la readecuación presupuestaria contempló un aumento de los gastos de personal de la ANSES para sostener el denominado “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca” destinado a trabajadores del organismo.

De acuerdo con el anexo de gastos de la medida oficial, el Tesoro Nacional reforzó en $162.000 millones las partidas asignadas al área de personal de la ANSES.

Como contrapartida, el organismo previsional registró un recorte de $11.020 millones en la partida correspondiente a “Complementos a las Prestaciones Previsionales”.

La modificación presupuestaria convirtió a la ANSES en el principal foco de movimientos de partidas dentro de la reorganización dispuesta por el Ejecutivo.

FUENTE: Agencia NA