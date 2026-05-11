Reorganización en ANSES: duplican fondos para juicios previsionales e inyectan $162.000 millones para retiros

El Gobierno nacional dispuso una fuerte readecuación presupuestaria en la ANSES, con una ampliación de fondos para cancelar juicios previsionales y una millonaria partida destinada a financiar retiros voluntarios del personal del organismo.
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El Gobierno amplió en $500.000 millones el límite destinado al pago de sentencias previsionales acumuladas y elevó el total a más de $712.000 millones. Además, reforzó con $162.000 millones las partidas para financiar retiros voluntarios dentro de la ANSES.
El Gobierno nacional dispuso una fuerte readecuación presupuestaria en la ANSES, con una ampliación de fondos para cancelar juicios previsionales y una millonaria partida destinada a financiar retiros voluntarios del personal del organismo.
A través del artículo 3° de la Decisión Administrativa 20/2026, el Poder Ejecutivo incrementó en $500.000 millones el límite para atender sentencias de origen previsional reconocidas en sede judicial y administrativa.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el nuevo tope para afrontar deudas previsionales acumuladas y retroactivos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedó fijado en $712.288.000.000.
En paralelo, la readecuación presupuestaria contempló un aumento de los gastos de personal de la ANSES para sostener el denominado “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca” destinado a trabajadores del organismo.
De acuerdo con el anexo de gastos de la medida oficial, el Tesoro Nacional reforzó en $162.000 millones las partidas asignadas al área de personal de la ANSES.
Como contrapartida, el organismo previsional registró un recorte de $11.020 millones en la partida correspondiente a “Complementos a las Prestaciones Previsionales”.
La modificación presupuestaria convirtió a la ANSES en el principal foco de movimientos de partidas dentro de la reorganización dispuesta por el Ejecutivo.
FUENTE: Agencia NA