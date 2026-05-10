Emanuel Danann denunció a Lilia Lemoine por la difusión de imágenes íntimas

El influencer Manuel Jorge Gorostiaga, conocido públicamente como Emanuel Danann, presentó una denuncia judicial contra la diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, a raíz de la difusión de imágenes con contenido íntimo que los tiene a ambos como protagonistas.

Conmoción Invitó a su amigo a cenar, lo acuchilló y violó a la novia: le dieron perpetua

La presentación recayó en el Juzgado Correccional 6, donde el activista libertario solicitó que se investigue si la conducta de la legisladora encuadra en figuras penales como calumnias, injurias, abuso de autoridad o violación de los deberes de funcionario público.

El conflicto escaló luego de que Lemoine publicara en sus redes sociales una imagen explícita de su pasado como pareja, en un intento por desmentir que el material perteneciera a una plataforma de contenido para adultos.

En sus descargos digitales, Lemoine afirmó que la foto databa de 2020 y sugirió que su ex habría sido quien filtró el material para ganar notoriedad. "La debe haber pasado él para que la publiquen y figurar", disparó la diputada en su cuenta de la plataforma X.

Ante estas acusaciones, Danann negó haber difundido el registro y optó por judicializar el cruce, pidiendo que la Justicia determine las responsabilidades legales de la funcionaria por la exposición del video.

FUENTE: Agencia NA