domingo 10 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ante la Justicia

Emanuel Danann denunció a Lilia Lemoine por la difusión de imágenes íntimas

El influencer, ex pareja de la diputada nacional, recurrió a la Justicia tras la publicación de fotos privadas.

Por Agencia NA
image

El influencer Manuel Jorge Gorostiaga, conocido públicamente como Emanuel Danann, presentó una denuncia judicial contra la diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, a raíz de la difusión de imágenes con contenido íntimo que los tiene a ambos como protagonistas.

Lee además
invito a su amigo a cenar, lo acuchillo y violo a la novia: le dieron perpetua
Conmoción

Invitó a su amigo a cenar, lo acuchilló y violó a la novia: le dieron perpetua
causa adorni: detectaron movimientos con criptomonedas y analizan su patrimonio
Investigación

Causa Adorni: detectaron movimientos con criptomonedas y analizan su patrimonio

La presentación recayó en el Juzgado Correccional 6, donde el activista libertario solicitó que se investigue si la conducta de la legisladora encuadra en figuras penales como calumnias, injurias, abuso de autoridad o violación de los deberes de funcionario público.

El conflicto escaló luego de que Lemoine publicara en sus redes sociales una imagen explícita de su pasado como pareja, en un intento por desmentir que el material perteneciera a una plataforma de contenido para adultos.

En sus descargos digitales, Lemoine afirmó que la foto databa de 2020 y sugirió que su ex habría sido quien filtró el material para ganar notoriedad. "La debe haber pasado él para que la publiquen y figurar", disparó la diputada en su cuenta de la plataforma X.

Ante estas acusaciones, Danann negó haber difundido el registro y optó por judicializar el cruce, pidiendo que la Justicia determine las responsabilidades legales de la funcionaria por la exposición del video.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Destrozos e inundaciones en la Costa Atlántica tras el paso del ciclón con olas de hasta 7 metros

Videos: nevó en San Luis y Córdoba y amanecieron teñidas de blanco

Solo dos años de prisión condicional por pegarle a su mujer hasta provocarle un aborto

Después de casi 25 años de trabajo, una mítica cadena de farmacias cerró sus locales en Argentina

Operaron a Máximo Kirchner: cuál es el parte médico

El gobierno de Milei dice que cumple con el presupuesto universitario y calificó de "falsa" la denuncia por los hospitales

Nuevas reglas: los choferes de Uber, Cabify y DiDi deberán sacar la licencia profesional para seguir trabajando

Murió un inspector de la AFA en medio de un partido de la Copa Libertadores en Mendoza

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
invito a su amigo a cenar, lo acuchillo y violo a la novia: le dieron perpetua
Conmoción

Invitó a su amigo a cenar, lo acuchilló y violó a la novia: le dieron perpetua

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos detenidos en La Bebida: investigan red de motos robadas
Antecedentes

Dos detenidos en La Bebida: investigan red de motos robadas

Dejó su auto en un estacionamiento y desapareció: se lo había llevado una grúa
Insólito hecho en Capital

Dejó su auto en un estacionamiento y desapareció: se lo había llevado una grúa

Planean sacar las esculturas en troncos de árboles de la Calle de los Enamorados en Barreal, para preservarlas.
Cambio histórico

¿Adiós a un símbolo?: planean sacar las esculturas en árboles de la Calle de los Enamorados, en Barreal

Boca, eliminado: cayó frente a un Huracán con dos jugadores más en La Bombonera
Minuto a minuto

Boca, eliminado: cayó frente a un Huracán con dos jugadores más en La Bombonera

Empate con sabor a poco: San Martín arrinconó a Patronato, pero no pudo darle el golpe final
Primera Nacional

Empate con sabor a poco: San Martín arrinconó a Patronato, pero no pudo darle el golpe final

Te Puede Interesar

Zonda, con el regreso de un viejo conocido y ¿el cierre de la primera alianza para el 2027?
Mapa político

Zonda, con el regreso de un viejo conocido y ¿el cierre de la primera alianza para el 2027?

Por Ana Paula Gremoliche
Escándalo y detención en Chimbas: se negó a pagar la cuenta en un bar y cayó preso por portar un revólver
Flagrancia

Escándalo y detención en Chimbas: se negó a pagar la cuenta en un bar y cayó preso por portar un revólver

El proyecto de cobre ubicado en Calingasta -Los Azules- presentó en octubre del año pasado su estudio de Factibilidad en Canadá. 
Minería

Un factor inesperado que puede acelerar la rentabilidad de un proyecto de cobre sanjuanino

El asesinato sin explicación que conmocionó al barrio Güemes de Rawson
Historias del Crimen

El asesinato sin explicación que conmocionó al barrio Güemes de Rawson

Cómo funciona el banco de prótesis que agiliza las altas médicas en hospitales de San Juan
Salud pública

Cómo funciona el banco de prótesis que agiliza las altas médicas en hospitales de San Juan