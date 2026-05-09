Videos: nevó en San Luis y Córdoba y amanecieron teñidas de blanco

Las bajas temperaturas que se hicieron sentir durante los últimos días dejaron una postal inesperada en las sierras de San Luis y Córdoba: las primeras nevadas de 2026 llegaron antes de la llegada oficial del invierno y transformaron distintos paisajes en escenarios completamente blancos.

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Durante la noche del viernes comenzaron a caer los primeros copos en varias localidades puntanas. Entre los puntos donde se registró el fenómeno estuvieron La Carolina, Valle de Pancanta, San José del Morro, Villa del Carmen, Estancia Grande, El Trapiche, La Florida, La Esquina, La Toma y El Durazno Alto. En pocas horas, las redes sociales se llenaron de fotos y videos que mostraban rutas, montañas y viviendas cubiertas por la nieve.

La situación también alcanzó a Córdoba. Cerca de las 21 horas se registraron nevadas en el Cerro Champaquí, el pico más alto de la provincia, además de distintos sectores del Valle de Calamuchita y el Camino de las Altas Cumbres. Turistas y habitantes de la zona aprovecharon el momento para registrar imágenes de un fenómeno poco frecuente para esta época del año.

El episodio estuvo relacionado con el ingreso de una intensa masa de aire frío que afectó gran parte del centro argentino y provocó un marcado descenso de temperatura. Aunque los servicios meteorológicos ya habían anticipado jornadas muy frías, la aparición de nieve en mayo generó sorpresa incluso en las localidades acostumbradas al clima serrano.

A más de un mes del inicio oficial del invierno, la nieve se adelantó y regaló una de las primeras grandes postales climáticas de 2026 en el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NuevaRioja/status/2053091804308701186&partner=&hide_thread=false Nevó en San Luis y Córdoba y dejó las primeras postales blancas



La caída de copos se registró en zonas como La Carolina, El Trapiche y el Cerro Champaquí, entre otros.



Gentileza El Doce Córdoba pic.twitter.com/aGMi6W7RYJ — NuevaRioja (@NuevaRioja) May 9, 2026