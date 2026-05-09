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Importante daño

El viento sur pegó fuerte en San Juan y tiró parte del muro del Jockey Club

Las intensas ráfagas de viento sur causaron destrozos durante la noche del viernes en el Gran San Juan. Uno de los daños más importantes se produjo en el predio del Jockey Club, donde cedió un extenso tramo de la pared perimetral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El fuerte viento sur que golpeó a San Juan durante la noche del viernes dejó importantes consecuencias en distintos sectores de la provincia y uno de los daños más notorios ocurrió en el Jockey Club San Juan. Las ráfagas provocaron el derrumbe de una parte del muro perimetral norte del tradicional predio deportivo, ubicado sobre calle Martín Güemes, cerca de Paula Albarracín de Sarmiento.

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Según trascendió, cerca de 30 metros de pared cedieron ante la intensidad del temporal. La estructura de ladrillo no logró soportar la fuerza del viento y terminó desplomándose en varios sectores, dejando una gran cantidad de escombros.

El Jockey Club es una de las entidades deportivas más reconocidas de San Juan, no solo por su actividad hípica, sino también por las diferentes disciplinas que se desarrollan en el lugar. Ahora, tras el temporal, deberán avanzar con tareas de limpieza y reparación de los sectores afectados.

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