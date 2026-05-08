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A juicio

Ningún final feliz: se cayó el acuerdo con los acusados de la estafa de Branka Motors y marcharon presos al Penal

Después de que la fiscalía demostrara que los imputados no cumplieron con el compromiso que habían asumido, por el que habían recuperado la libertad, la jueza dictó la prisión preventiva para los imputados por el término de 5 meses. Ahora, los damnificados, si pretenden recuperar el dinero, será por la vía civil.

Por Luz Ochoa
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Si bien hace un mes se pensaba que la historia de la estafa de Branka Motors llegaba a un final y ese era uno feliz para los damnificados, que se ilusionaban con recuperar algo de lo que habían perdido, el insólito accionar de los acusados -que este viernes quedó en evidencia- obligó a que la jueza de Garantías eche por tierra el acuerdo de reparación del daño, les dictara la prisión preventiva y los mandara al Penal de Chimbas por los próximos 5 meses.

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Es que después de que las querellas insistieran con que no se había cumplido con el primer pago de las cinco cuotas convenidas, la fiscalía cuestionó fuertemente a los imputados por ello. Luego de entender que no había buena fe en su accionar, dio por terminada la solución alternativa, pidió que se continúe con la investigación y solicitó que vuelvan a estar tras las rejas, dado el entorpecimiento y perjuicio que podrían generar.

El fiscal Guillermo Heredia apuntó contra Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega por no concretar el pago.

En desarrollo.

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