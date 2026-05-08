Ningún final feliz: se cayó el acuerdo con los acusados de la estafa de Branka Motors y marcharon presos al Penal

Si bien hace un mes se pensaba que la historia de la estafa de Branka Motors llegaba a un final y ese era uno feliz para los damnificados, que se ilusionaban con recuperar algo de lo que habían perdido, el insólito accionar de los acusados -que este viernes quedó en evidencia- obligó a que la jueza de Garantías eche por tierra el acuerdo de reparación del daño, les dictara la prisión preventiva y los mandara al Penal de Chimbas por los próximos 5 meses.