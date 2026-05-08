Ningún final feliz: se cayó el acuerdo con los acusados de la estafa de Branka Motors y marcharon presos al Penal

Si bien hace un mes se pensaba que la historia de la estafa de Branka Motors llegaba a un final y ese era uno feliz para los damnificados, que se ilusionaban con recuperar algo de lo que habían perdido, el insólito accionar de los acusados -que este viernes quedó en evidencia- obligó a que la jueza de Garantías eche por tierra el acuerdo de reparación del daño, les dictara la prisión preventiva y los mandara al Penal de Chimbas por los próximos 5 meses.
Es que después de que las querellas insistieran con que no se había cumplido con el primer pago de las cinco cuotas convenidas, la fiscalía cuestionó fuertemente a los imputados por ello. Luego de entender que no había buena fe en su accionar, dio por terminada la solución alternativa, pidió que se continúe con la investigación y solicitó que vuelvan a estar tras las rejas, dado el entorpecimiento y perjuicio que podrían generar.
El fiscal Guillermo Heredia apuntó contra Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega por no concretar el pago.
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