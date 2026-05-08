Otra vez alerta meteorológica en San Juan, ahora por viento Sur: qué zonas serán las más afectadas

Después del intenso viento Zonda que puso en jaque a San Juan el pasado miércoles, elevó la temperatura a 30 grados en pleno mayo y causó destrozos, la provincia se encuentra otra vez bajo alerta meteorológica, esta vez, por viento Sur.

Atención San Juan bajo alerta por Zonda: a qué hora llegará el viento y por qué es considerado "extraño"

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta amarilla para San Juan, esta vez por la llegada de fuertes vientos del sector Sur y Oeste que afectarán a gran parte de la provincia durante la tarde y la noche de este viernes 8 de mayo.

Según el organismo nacional, la zona cordillerana será la más complicada, ya que se esperan vientos del sector Oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h, especialmente en los sectores de mayor altura.

En tanto, el resto del territorio provincial será afectado por vientos del sudoeste que rotarán al Sur, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar o superar los 65 km/h.

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Las zonas alcanzadas por la alerta son 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Jáchal, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Cómo estará el tiempo este viernes

Para este viernes, el SMN anticipa una jornada con cielo algo nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se intensificará el viento Sur y el tiempo se presentará ventoso.

La temperatura mínima prevista es de 9°C y la máxima alcanzará los 16°C. Durante la noche, el viento soplará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas estimadas entre 70 y 78 km/h.

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El pronóstico para el fin de semana

El sábado 9 de mayo comenzará con condiciones ventosas durante la madrugada, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h. Con el correr de las horas, el cielo estará mayormente nublado y luego ligeramente nublado. La temperatura oscilará entre los 4°C y los 12°C.

Para el domingo 10 de mayo se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. El cielo permanecerá despejado durante toda la jornada, con una mínima de 2°C y una máxima de 18°C, acompañada por vientos leves del Norte.