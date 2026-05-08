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Otra vez alerta meteorológica en San Juan, ahora por viento Sur: qué zonas serán las más afectadas

El SMN anticipó viento intenso en gran parte de la provincia durante este viernes y ráfagas de hasta 90 km/h en sectores cordilleranos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del viento Zonda hay alerta por viento Sur en San Juan.

Después del viento Zonda hay alerta por viento Sur en San Juan.

Después del intenso viento Zonda que puso en jaque a San Juan el pasado miércoles, elevó la temperatura a 30 grados en pleno mayo y causó destrozos, la provincia se encuentra otra vez bajo alerta meteorológica, esta vez, por viento Sur.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta amarilla para San Juan, esta vez por la llegada de fuertes vientos del sector Sur y Oeste que afectarán a gran parte de la provincia durante la tarde y la noche de este viernes 8 de mayo.

Según el organismo nacional, la zona cordillerana será la más complicada, ya que se esperan vientos del sector Oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h, especialmente en los sectores de mayor altura.

En tanto, el resto del territorio provincial será afectado por vientos del sudoeste que rotarán al Sur, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar o superar los 65 km/h.

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Las zonas alcanzadas por la alerta son 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Jáchal, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Cómo estará el tiempo este viernes

Para este viernes, el SMN anticipa una jornada con cielo algo nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se intensificará el viento Sur y el tiempo se presentará ventoso.

La temperatura mínima prevista es de 9°C y la máxima alcanzará los 16°C. Durante la noche, el viento soplará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas estimadas entre 70 y 78 km/h.

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El pronóstico para el fin de semana

El sábado 9 de mayo comenzará con condiciones ventosas durante la madrugada, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h. Con el correr de las horas, el cielo estará mayormente nublado y luego ligeramente nublado. La temperatura oscilará entre los 4°C y los 12°C.

Para el domingo 10 de mayo se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. El cielo permanecerá despejado durante toda la jornada, con una mínima de 2°C y una máxima de 18°C, acompañada por vientos leves del Norte.

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