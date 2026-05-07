Karina Milei fue recibida por militantes en San Juan y habló de minería con críticas a gobiernos anteriores

La visita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, marcó este jueves una intensa agenda minera en San Juan, con actividades en Sarmiento y la participación central en el lanzamiento de la Mesa Federal Minera. Junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador Marcelo Orrego, encabezó un espacio de articulación entre el sector público y privado para promover inversiones y consolidar a la minería como uno de los motores económicos del país. Durante el encuentro, se destacó el potencial minero argentino, el impulso del RIGI y la necesidad de generar condiciones de seguridad jurídica para atraer capitales y empleo genuino.
Karina Milei, presente en la Mesa Federal Minera
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este jueves en San Juan el lanzamiento de la Mesa Federal Minera, un nuevo espacio de articulación entre el sector público y privado para impulsar inversiones en minería. La actividad contó también con la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli, y del gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego.
Durante el encuentro, los funcionarios destacaron el potencial minero argentino y remarcaron herramientas como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Glaciares para atraer capitales al sector. Karina Milei sostuvo que Argentina “nunca supo aprovechar” sus recursos mineros y comparó la situación con Chile, mientras que Orrego afirmó que Nación y provincias vienen trabajando para recuperar “seguridad jurídica” y generar empleo genuino a partir de nuevos proyectos.
Además de Orrego, participaron los gobernadores Raúl Jalil, Martín Llaryora, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro, junto a representantes empresariales, sindicales y funcionarios nacionales vinculados al desarrollo de la actividad minera.