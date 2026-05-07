Afirman que el juez Mattar no sintió el impacto del choque por "el viento Zonda": las otras impresionantes frases sobre el siniestro

La causa que tiene como protagonista al juez de Faltas Enrique Mattar sumó este jueves una nueva versión desde el entorno de la defensa. Luego del siniestro vial ocurrido en el cruce de Avenida Rawson y calle 9 de Julio, en Capital, el abogado Mario Padilla asumió formalmente la representación legal del magistrado y aseguró que Mattar “no sintió el impacto” tras la colisión con el motociclista.

En Capital El juez de Faltas Enrique Mattar pasó en rojo, chocó a un motociclista y huyó

Según sostuvieron desde la defensa, el juez circulaba con los vidrios cerrados debido al fuerte viento Zonda que afectó a San Juan durante la tarde del miércoles, motivo por el cual habría continuado su marcha sin advertir el choque. También señalaron que el Volkswagen Up gris involucrado “no tiene ninguna abolladura y está intacto”, y remarcaron que, en caso de haber percibido el impacto, Mattar “se hubiera frenado”. La información fue publicada por Diario de Cuyo.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas del miércoles y generó fuerte repercusión en el ámbito judicial sanjuanino. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Mattar conducía por calle 9 de Julio en dirección este-oeste cuando, al llegar a Rawson, habría cruzado el semáforo en rojo e impactado contra una motocicleta de 110 cc que avanzaba con luz verde.

Tras la colisión, el conductor de otro rodado que presenció la escena decidió seguir al automóvil, al considerar que el vehículo había escapado del lugar sin detenerse. La persecución se extendió durante varias cuadras hasta las inmediaciones del Acceso Sur, donde un móvil policial interceptó el auto luego de recibir el aviso del testigo.

Fue entonces cuando los efectivos identificaron al conductor y constataron que se trataba del titular de uno de los Juzgados de Faltas de San Juan. El episodio derivó en una investigación a cargo de la UFI de Delitos Especiales, que ahora busca determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro y si el magistrado tuvo conocimiento del impacto.

En cuanto al motociclista embestido, fuentes médicas informaron que se encuentra fuera de peligro. Presentó golpes y contusiones en la espalda, aunque sin lesiones de gravedad.