Las impresionantes imágenes de los daños que causó el viento Zonda en San Juan

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Se registraron varios cortes de luz en distintas zonas de San Juan por las fuertes ráfagas de viento que estaban previstas para las 21HS. También hubo cortes en rawson, Rivadavia, chimbas y Santa Lucía que fueron registrados por muchos sanjuaninos en las redes. Más info en www.tiempodesanjuan.com #sanjuan #tiempodesanjuan #vientozonda"

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