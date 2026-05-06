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Las impresionantes imágenes de los daños que causó el viento Zonda en San Juan

El fenómeno climático terminó dejó como consecuencia una importante cantidad de árboles caídos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El viento Zonda llegó con fuerza a la provincia y causó numerosos incidentes en la calle. Como es habitual, muchos árboles terminaron en el suelo, generando algunos daños en distintas zonas. Se reportaron caídas en Santa Lucía, Capital, Rawson, entre otros.

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El temporal obligó a numerosas instituciones, como universidades y escuelas, a suspender sus actividades, así como a la Expo Minera, que debió cancelar por la magnitud de las ráfagas y para preservar la seguridad de las asistentes. A continuación, imágenes de las consecuencias de las inclemencias climáticas.

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Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Se registraron varios cortes de luz en distintas zonas de San Juan por las fuertes ráfagas de viento que estaban previstas para las 21HS. También hubo cortes en rawson, Rivadavia, chimbas y Santa Lucía que fueron registrados por muchos sanjuaninos en las redes. Más info en www.tiempodesanjuan.com #sanjuan #tiempodesanjuan #vientozonda"
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