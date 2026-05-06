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Las universidades de San Juan también suspendieron las clases por el viento Zonda

Tanto desde la Universidad Nacional de San Juan como desde la Universidad Católica de Cuyo dieron a conocer la medida que rige para la tarde de este miércoles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Universidad Católica y la Universidad Nacional de San Juan suspendieron las clases por el Zonda.

La Universidad Católica y la Universidad Nacional de San Juan suspendieron las clases por el Zonda.

Después de que el Ministerio de Educación de la provincia anunciara la suspensión de clases en los turnos Tarde, Vespertino y Nocturno este miércoles, debido al alerta que rige en la provincia por viento Zonda, tanto instituciones de la Universidad Nacional de San Juan y como la Universidad Católica de Cuyo se sumaron a la medida.

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“La Secretaría Académica de la UNSJ informa que se suspenden todas las actividades en el turno tarde y vespertino de los Institutos Preuniversitarios, que migran a modalidad no presencial, desde las 13.30”, indicaron desde la institución en un comunicado.

A la medida se sumó también la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la misma Casa de Altos Estudios.

Por su parte, la Facultad de Ingeniería indicó que, "en virtud de la alerta emitida por la Dirección de Protección Civil de la Provincia, el día 06/05/2026 se prevé un durante la tarde. En consecuencia, se solicita mantener, a partir de las 14 hs, las actividades académicas y administrativas en modalidad, realizándolas desde los hogares de cada integrante de la comunidad universitaria".

Y también se plegó a la decisión la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que suspendió desde las 13:30 todas las actividades académicas y administrativas. "La reprogramación de las actividades será informada oportunamente por los canales oficiales", sostuvieron.

Por su parte, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ informó que, "debido a las condiciones meteorológicas anunciadas para esta tarde, se suspenden las actividades administrativas y académicas desde las 14hs. de hoy miércoles 06 de mayo. En relación a las mesas de exámenes, los/as interesados/as deberán comunicarse con los respectivos departamentos académicos, quienes informarán sobre la reprogramación correspondiente".

Lo mismo informó la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que toma la medida a partir de las 13:30.

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Por su parte, desde la Universidad Católica de Cuyo indicó que, “se suspenden actividades académicas y administrativas presenciales en la universidad a partir de las 13”.

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