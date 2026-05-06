Robaron dólares y costosos artículos de la casa de una familia extranjera en un barrio privado de Rivadavia

Una familia oriunda de República Dominicana que vive en un barrio privado de Rivadavia fue víctima del ataque de ladrones durante el último fin de semana largo. Denunciaron que se ausentaron por unos días de la vivienda y entraron delincuentes. Les robaron 5.000 dólares, alhajas y otros objetos, señalaron fuentes del caso.

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El damnificado fue un ciudadano dominicano de apellido García , de 48 años, quien reside junto a su esposa e hijos en el barrio privado “La Antigua Destilería”, ubicado sobre calle Meglioli, en Rivadavia, precisaron fuentes del caso. Según la denuncia, la familia salió de la vivienda el pasado lunes 27 de abril y recién regresó el domingo último, cuando descubrieron el robo.

De acuerdo con las fuentes, los delincuentes habrían escalado el cierre perimetral y forzado una puerta trasera para ingresar. Una vez adentro, revolvieron distintos sectores de la casa. Entre los objetos robados figuran 5.000 dólares, un reloj de alta gama, cadenas de oro, prendas de vestir, una cartera y un par de botas, relataron.

En el caso intervino personal de la Comisaría 13ra, aunque también trabajaron efectivos de la Brigada Oeste y de la UFI Delitos contra la Propiedad, que quedó a cargo de la investigación para tratar de identificar a los autores del escruche.