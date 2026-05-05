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Colegio San Juan Bautista

Alumno de 19 años admitió que escribió mensajes amenazantes en una escuela céntrica y terminó detenido

El mensaje alertaba sobre un supuesto tiroteo para este martes y apareció escrito en un banco del Colegio San Juan Bautista. Un estudiante de 19 años confesó haber participado junto a un menor de 16 y quedó vinculado a una causa por amenazas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un estudiante de 19 años quedó detenido y vinculado a una causa judicial luego de admitir que escribió mensajes amenazantes sobre un supuesto tiroteo en una escuela céntrica de Capital. El episodio ocurrió este martes 5 de mayo en el Colegio San Juan Bautista, que funciona en la Escuela Superior Sarmiento, sobre Avenida Libertador antes de Avenida Alem.

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Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo durante las primeras horas de la mañana, cuando preceptores encontraron una amenaza escrita en uno de los bancos del Aula Zoom. El mensaje decía: “Mañana tiroteo 05/05 no se lo pierdan”.

Tras la denuncia, personal de la División Policía Ciclista llegó al establecimiento por directivas del operativo Trueno Halcón. La directora de la institución, una mujer de 39 años, explicó a los efectivos cómo se había detectado el escrito y detalló que el único grupo presente en ese momento era un curso que había sido citado temprano para participar de un taller.

A partir de allí, los uniformados entrevistaron a los alumnos en grupos reducidos. En medio de esas conversaciones, un joven de 19 años reconoció haber realizado las pintadas junto a otro estudiante de 16.

Por disposición del fiscal de UFI Genérica, Ignacio Achem, el mayor quedó vinculado a un legajo judicial caratulado como “Amenazas”. En tanto, el menor quedó a disposición del Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia.

Fuentes policiales señalaron que el juez Carlos Ponce ordenó el traslado del adolescente al Centro de Admisión y Derivación (CAD), mientras continúa la investigación del caso.

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