martes 5 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Juicio abreviado

Un ladrón conocido por desvalijar casas de la provincia fue condenado y enviado directo al penal

El Ministerio Público Fiscal lo acusó de ser el autor de tres hechos -uno del 2025 y dos del 2026- y el malviviente Kevin Carlos Escobar admitió su autoría.

Por Redacción Tiempo de San Juan
escobar

La seguidilla delictiva de Kevin Carlos Escobar llegó a su fin esta semana en los tribunales sanjuaninos. Tras meses de evadir a la justicia y acumular denuncias por diversos robos en Capital y Rawson, el imputado aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado, lo que le valió el traslado inmediato al Servicio Penitenciario Provincial.

Lee además
Imagen ilustrativa.
Barrio Sierras de Marquesado

Violencia en Rivadavia: un herido de bala tras un intento de recuperar una bici robada
detienen a un joven tras protagonizar una persecucion con la policia tras robar una bicicleta
Procedimiento

Detienen a un joven tras protagonizar una persecución con la policía tras robar una bicicleta

Un raid delictivo que comenzó en 2025

La caída de Escobar no fue casualidad, sino el resultado de un historial que comenzó a documentarse el 8 de diciembre de 2025. Aquella mañana, cerca de las 08:45, el malviviente ingresó a una vivienda en la Avenida José Ignacio de la Roza. Sin necesidad de ejercer violencia, Escobar se tomó el tiempo de "vaciar" la propiedad, sustrayendo dos notebooks (una Samsung bordó y otra gris), herramientas (un taladro Black & Decker), una minipimer e Indumentaria variada (mochilas, zapatillas Adidas, camperas y calzas).

A pesar de su audacia, vecinos del lugar lo fotografiaron mientras cargaba el botín. Tras un aviso a la Policía, fue interceptado en calle España y Las Heras. Si bien en aquel momento quedó vinculado a la causa, Escobar demostró su desprecio por la ley al no presentarse a las audiencias de febrero y marzo de 2026, lo que motivó que la Justicia ordenara su rebeldía y captura.

Mientras se encontraba prófugo, Escobar no cesó su actividad. El 23 de abril de 2026, una vecina de calle Catamarca, en Capital, lo sorprendió saliendo de su domicilio. Gracias a las cámaras de seguridad de un local de ropa colindante, se pudo confirmar que el sujeto había sustraído un teléfono Motorola G60 tras meter la mano por la ventana de la cocina.

Apenas tres días después, el 26 de abril, Escobar volvió a atacar. Esta vez el blanco fue una barbería en calle General Acha. Utilizando un martillo rojo, destrozó el vidrio blindex del local y se llevó un arsenal de herramientas de trabajo: tres máquinas de cortar pelo (marcas Wahl y Kemei) y una afeitadora; diez tijeras profesionales y diez envases de cera; y parlantes, alfombras térmicas y una riñonera de cuero.

Ante la contundencia de las pruebas presentada por el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón en la acumulación de legajos, la defensa de Escobar optó por un acuerdo de juicio abreviado. El acusado reconoció ser el autor de los tres robos. Finalmente, el juez interviniente homologó el acuerdo, dictando una pena de 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Temas
Seguí leyendo

Encuentran en Médano de Oro una bici que había sido robada hace meses en Rivadavia

Condenan a un conductor que atropelló y mató a un hombre en Jáchal

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización

El jefe de asesores del Gobierno de San Juan sufrió el ataque de ladrones en su finca de Pocito

Robaron $100.000.000 a un conocido empresario de Jáchal cuando estaba en la misa de su hijo fallecido

Quiso vender un libro por una página web de San Juan y la estafaron en $8.000.000

Un colectivo de la línea 204 fue atacado a piedrazos mientras circulaba en Pocito

Lo atacaron "a cascazos" para robarle la moto en Jáchal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Robo a un funcionario

El jefe de asesores del Gobierno de San Juan sufrió el ataque de ladrones en su finca de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Eduardo Elsztain, dueño de la mina Casposo viene al acto de reinaguración de la operacion minera: la mina de oro reinicia su producción con una planta reacondicionada y un esquema que combina empleo local y procesamiento de mineral de Hualilán.
Visita Calingasta

Eduardo Elsztain, el empresario del momento; viene a reinaugurar su mina de oro en San Juan

Jonatan Páez, delante de su emprendimiento en la esquina de Comandanta Cabot e Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel).
Personajes sanjuaninos

De empleado en parrillas ajenas a dueño de su propio fuego: la apuesta ganadora de Jonatan Páez

Este es el establecimiento de la familia Quiroga, la familia que sufrió el robo.
Golpe millonario

Robaron $100.000.000 a un conocido empresario de Jáchal cuando estaba en la misa de su hijo fallecido

De condenados a litigantes: el regreso de dos ex judiciales que se vieron forzados a renunciar
Justicia penal

De condenados a litigantes: el regreso de dos ex judiciales que se vieron forzados a renunciar

Imagen ilustrativa
Robo a un funcionario

El jefe de asesores del Gobierno de San Juan sufrió el ataque de ladrones en su finca de Pocito

Te Puede Interesar

El expresidente de COVIAR, Mario González, (izq.) junto al ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández. La COVIAR ahora enfrenta un giro drástico a partir de la resolución nacional que aplicó modificaciones clave. 
Cambios en la vitivinicultura

El Gobierno de San Juan respalda el fin de los aportes obligatorios a COVIAR y pide "desdramatizar" su futuro

Por Elizabeth Pérez
Giro en el conflicto minero: el Gobierno de La Rioja y la empresa Vicuña pidieron juntos a la Justicia levantar la restricción al yacimiento
Tironeo

Giro en el conflicto minero: el Gobierno de La Rioja y la empresa Vicuña pidieron juntos a la Justicia levantar la restricción al yacimiento

Acuerdo Mercosur-UE: las dos preocupaciones que inquietan a la olivicultura de San Juan
Comercio exterior

Acuerdo Mercosur-UE: las dos preocupaciones que inquietan a la olivicultura de San Juan

Pepe Villa, sin filtro: del no le veo futuro al peronismo al exabrupto sobre Milei y por qué siente que el poder lo dejó solo
Paren las Rotativas

Pepe Villa, sin filtro: del "no le veo futuro" al peronismo al exabrupto sobre Milei y por qué siente que el poder lo dejó solo

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización
Judiciales

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización