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Procedimiento

Detienen a un joven tras protagonizar una persecución con la policía tras robar una bicicleta

El aprehendido, de 20 años, quedó a disposición de Flagrancia por el delito de robo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una noche que comenzó como un robo por sorpresa terminó con un despliegue policial y una detención en el interior del Barrio Los Cardos. Un joven de 20 años fue capturado por efectivos de la Comisaría 17ma luego de sustraer una bicicleta de alta gama y protagonizar una breve pero intensa persecución.

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El episodio de inseguridad se registró en la intersección de calle Centenario y Callejón 2 de Abril. Por allí circulaba la víctima, un joven de 18 años, a bordo de su bicicleta Venzo rodado 29, de color negra con detalles en verde.

Según el reporte policial, el chico fue interceptado por un individuo encapuchado que vestía una remera azul. Mediante amenazas, el delincuente le arrebató el rodado y se dio a la fuga rápidamente, perdiéndose de vista en las inmediaciones.

Tras recibir el alerta al 911, personal de la Seccional 17ma inició un operativo de rastrillaje por la zona. Minutos después, los uniformados divisaron en el Barrio Los Cardos a un sujeto cuyas características físicas y vestimenta coincidían perfectamente con la descripción aportada por el damnificado. El sospechoso caminaba con la bicicleta Venzo a la par.

Al notar la cercanía de la patrulla, el malviviente intentó una maniobra desesperada: arrojó la bicicleta en la puerta de una vivienda e ingresó a la propiedad para refugiarse. Sin embargo, los efectivos iniciaron una persecución a pie y lo redujeron en el interior del inmueble.

El joven de 20 años fue trasladado a la sede policial y quedó vinculado a Flagrancia, bajo la carátula de robo.

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