Un violento hecho ocurrido en Rawson quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas. En las imágenes se observa a una mujer golpeando con patadas a un joven que se encontraba tirado sobre una vereda, mientras varias personas presenciaban la escena.

Justicia penal De condenados a litigantes: el regreso de dos ex judiciales que se vieron forzados a renunciar

Asaltos callejeros En tres días, emboscaron y asaltaron a un remisero y dos choferes de DiDi en el Gran San Juan

La secuencia muestra cómo la mujer agrede al muchacho en reiteradas oportunidades, aparentemente en medio de una fuerte discusión. “Yo te voy a enseñar, gil”, se la escucha decir mientras lo patea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2051393447399964747&partner=&hide_thread=false Mujer agredió con patadas a un joven en Rawson: ¿por venganza de un supuesto robo?



Video gentileza: Los Cazadores de Noticias pic.twitter.com/BIXrIPqixU — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 4, 2026

Según trascendió junto con el video viral, el joven habría intentado robarle a la mujer instantes antes del ataque. Por esa razón, ella habría reaccionado por cuenta propia y tomado represalias contra el supuesto ladrón.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre el hecho ni se conoció si hubo intervención policial tras la agresión. Tampoco se difundieron detalles sobre el estado del joven que aparece en las imágenes.