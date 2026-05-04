Mujer agredió con patadas a un joven en Rawson: ¿por venganza de un supuesto robo?

Un violento hecho ocurrido en Rawson quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas. En las imágenes se observa a una mujer golpeando con patadas a un joven que se encontraba tirado sobre una vereda, mientras varias personas presenciaban la escena.
La secuencia muestra cómo la mujer agrede al muchacho en reiteradas oportunidades, aparentemente en medio de una fuerte discusión. “Yo te voy a enseñar, gil”, se la escucha decir mientras lo patea.
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Según trascendió junto con el video viral, el joven habría intentado robarle a la mujer instantes antes del ataque. Por esa razón, ella habría reaccionado por cuenta propia y tomado represalias contra el supuesto ladrón.
Hasta el momento no trascendió información oficial sobre el hecho ni se conoció si hubo intervención policial tras la agresión. Tampoco se difundieron detalles sobre el estado del joven que aparece en las imágenes.