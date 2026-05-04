Elecciones en AMET: con un recurso de amparo de por medio, en San Juan competirá solo una lista

La Junta Electoral Nacional de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) finalmente decidió no oficializar la Lista Magenta, por lo que en las elecciones de este 5 de mayo solo participará la lista oficialista. Se trata de la Celeste y Blanca, encabezada por el actual secretario adjunto, Adrián Ruiz.

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La Lista Magenta había sido impugnada por la Junta Electoral local, por irregularidades en la documentación presentada y objeciones a la antigüedad de algunos candidatos como afiliados. Ante esta situación, el referente opositor, Adrián Ruiz, reclamó ante Nación e intentó impugnar el padrón electoral. Sin embargo, no le dieron lugar al pedido y mantuvieron la impugnación de la lista.

Ruiz contó que presentaron un recurso de amparo para frenar el proceso electoral y que la Justicia revise las supuestas irregularidades. Pero, si esta medida no surte efecto, trabajarán fiscalizando para la Lista Verde a nivel nacional.

Desde el oficialismo indicaron que las elecciones se llevarán adelante "con total normalidad". De esta manera, Ruiz se convertiría en el nuevo secretario general; Francisco Campos en el secretario adjunto; y Marcelo Quiroga (hijo de Daniel Quiroga), en secretario gremial.

En el plano nacional, Quiroga jugará como candidato a secretario de Acción Social de la Lista Celeste y Blanca. Dejará de ser secretario general del gremio después de 16 años.