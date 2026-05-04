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En Chimbas

Le hicieron un boquete en su techo de cañas para robarle el colchón y vaciarle la cocina

La víctima contó que desde 2023 a la fecha sufre robos constantemente, a pesar de realizar las denuncias correspondientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El techo que rompieron los delincuentes para ingresar a una vivienda y robar desde un colchón hasta alimentos.

El techo que rompieron los delincuentes para ingresar a una vivienda y robar desde un colchón hasta alimentos.

Una sanjuanina denunció un nuevo y violento episodio de inseguridad en su vivienda de la Villa Juan Pablo II, en Chimbas, donde delincuentes ingresaron tras hacer un boquete en el techo de cañas del baño, para sustraerle desde un colchón hasta alimentos básicos. Según relató, los hechos se repiten desde 2023 sin obtener respuestas efectivas por parte de las autoridades.

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De acuerdo con el testimonio de la damnificada, el último robo ocurrió el pasado sábado 2 de mayo, en horas en que no se encontraba en su domicilio. En ese lapso, un grupo de jóvenes trepó la pared del frente de la vivienda, accedió al patio y forzó el techo del baño para ingresar al interior.

Una vez dentro, los intrusos ingresaron al dormitorio, donde provocaron desorden generalizado y sustrajeron un colchón, un acolchado y un anafe de dos hornallas. Además, vaciaron un aparador de la cocina, llevándose mercadería esencial como azúcar, yerba, arroz, leche y lentejas.

La mujer aseguró que los presuntos autores serían jóvenes de entre 16 y 18 años, residentes de barrios cercanos como Villa del Sur y la misma Villa Juan Pablo II. También afirmó que no se trata de un hecho aislado: desde hace más de dos años sufre ingresos ilegales bajo una modalidad similar, en la que los delincuentes escalan paredes para acceder a la propiedad.

Pese a haber radicado múltiples denuncias, la víctima manifestó su preocupación por la falta de respuestas concretas. “Los robos son constantes y no obtengo soluciones por parte de la Policía”, expresó.

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