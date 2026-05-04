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Gran susto

Impactante choque en Ruta 40: un mendocino que viajaba a San Juan se estrelló contra un caballo

El animal se cruzó de manera repentina. El hombre sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica en el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre de 35 años, identificado como Javier Ignacio López y con domicilio en Godoy Cruz, Mendoza, sufrió un accidente en la madrugada de este lunes luego de colisionar con un caballo que se encontraba suelto sobre la Ruta 40, en la zona del cruce con la 351, a la altura del ingreso a Retamito.

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El hecho ocurrió cerca de las 00:17, cuando el conductor viajaba hacia la provincia para incorporarse a su trabajo en la actividad minera. Según indicaron fuentes policiales, el animal se cruzó de forma imprevista en la calzada, lo que hizo imposible evitar el impacto.

Tras el siniestro, personal de emergencias acudió al lugar y trasladó al conductor a un centro de salud. Afortunadamente, solo presentó lesiones leves y se descartaron heridas de gravedad o fracturas.

El mayor perjuicio se registró en el vehículo, que sufrió importantes daños materiales. En tanto, el caballo murió en el lugar a causa del impacto.

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