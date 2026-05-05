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Paren las Rotativas

Pepe Villa, sin filtro: del "no le veo futuro" al peronismo al exabrupto sobre Milei y por qué siente que el poder lo dejó solo

El líder de UPCN pasó Tiempo Streaming y habló sin rodeos sobre las internas sindicales, denunció irregularidades, apuntó contra otros gremios y dejó una mirada crítica sobre el presente político del país, con duros cuestionamientos al gobierno de Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El secretario general de UPCN, José “Pepe” Villa, volvió a mostrar su costado más frontal en una extensa entrevista en Paren las Rotativas, el programa de Tiempo Streaming. Sin esquivar ningún tema, el dirigente combinó críticas políticas, denuncias gremiales y reflexiones personales que dejaron tela para cortar.

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En el plano sindical, Villa defendió su conducción y volvió a apuntar contra sectores internos que intentaron disputarle el poder. “Me quiero retirar invicto”, lanzó. En ese marco, denunció irregularidades en la obra social del gremio y señaló directamente a Alejandro Savoca, exsecretario de Obras Sociales. Según relató, detectaron maniobras de facturación indebida en el área médica. “Descubrí que un médico facturaba cosas que él conformaba. Es un delincuente”, afirmó.

Además, aseguró que otros gremios se involucraron en la interna de UPCN para intentar desplazarlo. “Vi fotos de gente de otros sindicatos ayudando a la lista opositora. Yo jamás me metí en la interna de otro gremio en 40 años”, remarcó, cuestionando la falta de códigos dentro del movimiento obrero.

En ese contexto, también dejó una frase que generó polémica al referirse a las negociaciones salariales: “Los docentes son difíciles”, dijo, al explicar las tensiones por la distribución de recursos en un escenario económico complejo. “Nadie se salva solo”, agregó.

En el plano político, Villa fue categórico al analizar la situación del peronismo. “No le veo futuro porque están todos peleados por el ego”, disparó, marcando su desencanto con la actualidad del movimiento. Aun así, se definió como “peronista de Perón y de Isabel”, dejando en claro su identidad histórica, pero también su distancia con el presente del espacio.

En ese marco, también hizo una comparación directa entre gestiones nacionales y no dudó en posicionarse: consideró que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue mejor que el actual, aunque aclaró que, para él, “nunca fue peronista”.

Pero sus declaraciones más duras estuvieron dirigidas al actual presidente, Javier Milei. Consultado por la gestión, fue tajante: “Horrible. Horrible”. Y fue más allá con un exabrupto al compararlo con administraciones anteriores: “Es mejor gobierno que este imbécil que tenemos”, dijo al compararlo con administraciones anteriores.

En lo económico, cuestionó con dureza el rumbo actual. “No hay distribución de la riqueza. Tendrían que cobrarle más impuestos a los más ricos”, afirmó, y advirtió sobre una caída en la actividad: “Va cayendo la recaudación… mucho, porque no hay IVA, no se vende”.

A pesar de su mirada crítica, no descartó un escenario de continuidad para el oficialismo. “En este país cualquier cosa puede pasar, puede reelegir”, sostuvo, y responsabilizó a la oposición: “No se ponen de acuerdo y están peleados”.

Más allá de la coyuntura, uno de los momentos más profundos de la charla llegó cuando reflexionó sobre el poder. “El poder es lo peor que hay”, aseguró. Según explicó, su experiencia le dejó una sensación de aislamiento: “No sabés con quién estar, no sabés quién está por interés”.

En esa línea, describió cómo el ejercicio del liderazgo puede afectar a las personas. “El poder te ciega, te enloquece. Hay mucho ego, todos quieren ser primeros”, analizó. Y sumó un factor local: “En San Juan hay mucha envidia hacia el que hace las cosas bien”.

Villa vinculó esa mirada con su presente personal, atravesado por situaciones familiares complejas. “Estoy prácticamente solo”, confesó, al referirse a la enfermedad de su esposa y sus propios problemas de salud.

Mirá la entrevista completa:

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