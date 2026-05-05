Un robo dañino: entraron a una escuela de Valle Fértil y se llevaron artefactos

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Delincuentes ingresaron a la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino de Villa San Agustín y robaron artefactos del depósito. El hecho fue perpetrado en la madrugada de este martes y sospechan que los autores son de la zona.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue constatado en la mañana de este martes, cuando uno de los responsables de la institución ubicada sobre Ruta 510, advirtió que habían violentado una ventana del depósito. Néstor Fernández, el encargo, revisó el lugar y detectó el faltante de distintos elementos pertenecientes a la escuela.

Los ladrones se llevaron dos palas, un parlante y una cafetera eléctrica. Lo llamativo es que el establecimiento cuenta con seguridad privada. Intervino personal de la Comisaría 12da, pero el caso pasó a la UFI Delitos contra la Propiedad.

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