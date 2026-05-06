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Tiempo de locos

En la Expo Minera y en el centro: los videos del viento Zonda en San Juan

Las ráfagas obligaron a suspender y evacuar la feria en Pocito. También se hizo sentir con fuerza en el centro sanjuanino, donde quedaron registradas en video en medio de la alerta vigente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
viento zonda

Las ráfagas del viento Zonda no solo se sintieron con fuerza en la precordillera, sino que también impactaron de lleno en la actividad cotidiana de la provincia. En medio de la alerta meteorológica vigente, el fenómeno obligó a suspender la Expo Minera y dejó impactantes postales en pleno centro sanjuanino, donde las ráfagas quedaron registradas en video.

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En el predio de la Expo Minera, la organización resolvió interrumpir la actividad este lunes desde las 16.30 y avanzar con la evacuación del lugar. La medida fue tomada de manera conjunta con el Comité de Emergencias (COE) y distintos organismos del Gobierno de San Juan, entre ellos los ministerios de Salud, Infraestructura, Seguridad y Protección Civil.

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Según el comunicado oficial, la decisión se adoptó en función de las alertas vigentes y con el objetivo de resguardar la seguridad tanto de los expositores como del público que asistía al evento. Desde la organización remarcaron que se trató de una acción preventiva ante las condiciones climáticas adversas.

Pero el Zonda no quedó limitado a zonas alejadas. En el centro sanjuanino, las ráfagas también se hicieron sentir con intensidad. Desde Tiempo de San Juan registraron en video el momento en que el viento levantaba polvo y complicaba la circulación, en escenas que reflejan la fuerza con la que avanzó el fenómeno.

La palabra de un especialista

El episodio se da en el marco de un evento climático inusual para esta época del año. Según el climatólogo Germán Poblete, el Zonda comenzó a establecerse durante la tarde, con velocidades promedio cercanas a los 35 km/h y ráfagas que podrían alcanzar o incluso superar los 60 km/h, intensificándose hacia la tarde-noche.

El Servicio Meteorológico Nacional, por su parte, había emitido un alerta naranja para gran parte de la provincia, incluyendo sectores de precordillera y el Gran San Juan. De acuerdo con el organismo, las ráfagas podrían superar los 80 km/h en algunos puntos, generando baja visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de extrema sequedad.

Además de su intensidad, el fenómeno llamó la atención por su carácter atípico. Poblete lo calificó como “completamente extemporáneo” para principios de mayo y lo vinculó con el cambio climático, al considerar que este tipo de eventos fuera de temporada son cada vez más frecuentes.

Tras el paso del Zonda, se espera un cambio marcado en las condiciones meteorológicas. Durante la madrugada del jueves ingresará viento Sur acompañado por una masa de aire frío, lo que provocará un descenso sostenido de las temperaturas en los días siguientes e incluso la posibilidad de la primera helada de la temporada en zonas bajas.

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