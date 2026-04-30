Viene "El Jefe" a San Juan junto a un ministro nacional cercano a Orrego

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, visitará San Juan el próximo 7 de mayo en el marco de la Expo San Juan Minera 2026 . La llegada de "El Jefe", confirmada por el Gobierno de San Juan, incluirá también la presencia de un ministro cercano al gobernador Marcelo Orrego, en una señal política que se da en medio del impulso a la actividad minera. Se trata del ministro del interior Diego Santilli, con quien Orrego ya mantuvo varias reuniones en Buenos Aires y San Juan en enero de este año .

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La hermana de Javier Milei arribará al Velódromo Vicente Alejo Chancay, donde compartirá agenda con los gobernadores que integran la Mesa del Cobre, actualmente presidida por Orrego, además de mantener contactos con referentes políticos y dirigentes de La Libertad Avanza en la provincia.

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Según lo previsto, "El Jefe" tendrá reuniones con inversores y actores clave del sector minero, en una de las citas más importantes del calendario nacional para la industria. La visita se da en un contexto de fuerte respaldo del Gobierno Nacional a la minería, con herramientas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la reciente reglamentación de la Ley de Glaciares.

Con esta visita programada a San Juan, sera la tercera vez que Karina visite la provincia. En sus visitas anteriores lo hizo acompañando al entonces candidato presidencial, Javier Milei, mientras que en el 2024 regresó como parte de la comitiva oficial ya con su hermano en la Casa Rosada.