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Informe

Alerta en la Casa Rosada: la confianza en el gobierno de Milei sufre un descenso histórico y marca un nuevo piso

En abril, el índice que elabora la Universidad Torcuato Di Tella registró una baja del 12,1%, la más pronunciada en lo que va del año. Los costos del ajuste y la pérdida de poder adquisitivo empiezan a erosionar el respaldo social.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La luna de miel parece haber quedado definitivamente atrás. Según la última medición de abril de 2026 del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, el respaldo social al Poder Ejecutivo sufrió un duro revés al ubicarse en 2,02 puntos, lo que representa una caída del 12,1% respecto al mes anterior.

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Esta contracción no es un hecho aislado, sino que marca el cuarto mes consecutivo de retrocesos, siendo el descenso de abril el más brusco de 2026. Desde diciembre de 2025, el índice acumula una baja total del 17,9%, situando el promedio de la gestión de Javier Milei en su nivel más bajo hasta la fecha.

Los motivos del desencanto

El informe sugiere que la caída se da en un contexto donde el programa económico atraviesa su fase más exigente. Tras un shock inicial que contó con cierta tolerancia social, los costos cotidianos del ajuste —como el aumento de tarifas y la pérdida del poder adquisitivo— se han vuelto más visibles. Aunque existe una desaceleración inflacionaria, los precios siguen siendo altos en términos absolutos, lo que impacta directamente en el humor social.

A este panorama económico se suma un clima político tenso con gobernadores y el Congreso, lo que amplifica la percepción de fragilidad institucional. Los componentes del índice reflejan este malestar: el subíndice de Eficiencia fue el que más cayó, con un desplome del 21,4%, seguido por la Evaluación general del gobierno (-17,2%) y la Preocupación por el interés general (-13,9%).

Radiografía de la caída: género, edad y geografía

El desgaste ha sido particularmente acentuado entre los hombres, donde la confianza cayó un 16,9%, reduciendo la brecha de género que existía en meses previos. Por edades, el segmento de 30 a 49 años fue el más crítico, con una contracción del 16,7%. En contraste, el grupo de jóvenes de 18 a 29 años mostró una leve recuperación del 2,3%, manteniéndose como el sector más optimista.

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Geográficamente, el Gran Buenos Aires (GBA) registra el nivel de confianza más bajo (1,67 puntos), mientras que el interior del país, aunque también mostró caídas, sigue siendo el territorio con mayor respaldo relativo.

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Comparativa histórica y señales para el mercado

A pesar del declive, el nivel actual de confianza (2,02) sigue siendo un 40,9% superior al que tenía Alberto Fernández en abril de 2022 (1,44), aunque se sitúa levemente por debajo del registro de Mauricio Macri en el mismo mes de 2018 (2,07).

Para los analistas y los mercados, esta caída es una señal de advertencia temprana. Se señala que el Gobierno ya no cuenta con el mismo "crédito" inicial y que, de ahora en adelante, la viabilidad del programa de reformas dependerá menos de las promesas de estabilización y más de la capacidad de mostrar resultados tangibles en la actividad económica y el ingreso real.

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