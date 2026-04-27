Chau papel: la Justicia de San Juan digitalizará 90 mil notificaciones por año para ahorrar $ 500 millones

En un paso decisivo hacia la modernización de la administración de justicia , San Juan se encamina a transformar la forma en que los ciudadanos son informados sobre sus procesos legales. El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur , anunció el inicio de un proyecto ambicioso que permitirá digitalizar las notificaciones judiciales, una medida que surge de una labor interinstitucional entre el Poder Judicial y diversas áreas del Poder Ejecutivo, incluyendo la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Jefatura de Policía y el Ministerio de Economía a través de su Dirección Provincial de Informática.

Esta iniciativa es clave dentro de la gigantesca logística actual, ya que el Poder Judicial dispara anualmente alrededor de 90.000 notificaciones destinadas a ciudadanos que deben comparecer ante los fueros de familia, civil y el sistema penal. Este despliegue requiere hoy un esfuerzo coordinado entre el Poder Ejecutivo y el Judicial que conlleva un gasto operativo superior a los 500 millones de pesos por año, una cifra que la nueva implementación busca ahorrar íntegramente mediante el uso de las capacidades tecnológicas de Ciudadano Digital . Al respecto, Olivares Yapur subrayó, en diálogo con Canal 13 San Juan, la importancia de este avance, afirmando que creen muy trascendente este proyecto generado a partir de la labor conjunta entre las instituciones.

El proceso no será abrupto, sino que se ha diseñado como una transición ordenada para garantizar la seguridad jurídica de todos los involucrados. Según explicó el magistrado, el objetivo final es migrar a un sistema totalmente digitalizado, pero por el momento se trabajará de forma paralela con la notificación personal y física, utilizando la vía digital a título de prueba. Este esquema permitirá ir preparando los instrumentos jurídicos necesarios para su instrumentación definitiva en el futuro, cumpliendo con las etapas de un plan que ya ha superado sus primeros testeos de manera satisfactoria.

La infraestructura para este cambio ya está disponible, dado que el gobierno provincial posee las condiciones tecnológicas para llegar directamente al ciudadano que está obligado a comparecer ante los tribunales. Esta sinergia busca eliminar las ineficiencias del sistema análogo tradicional y reemplazarlo por uno de mayor celeridad. Olivares Yapur se mostró optimista tras las reuniones de trabajo con los funcionarios de las distintas áreas gubernamentales y el Poder Judicial, destacando que ya se ha realizado un testeo previo donde se pudo observar que el proyecto es absolutamente exitoso.

La implementación de este sistema trae no solo un avance en términos de costos, sino también una mejora sustancial en la eficiencia del servicio de justicia sanjuanino. Al reducir la dependencia de la logística policial y física para la entrega de documentos, el Poder Judicial podrá agilizar los tiempos de respuesta y asegurar que la información llegue de manera inmediata al destinatario, marcando un hito en el desarrollo concreto de la transformación digital de la provincia, según destacó Olivares.