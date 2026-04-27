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Gabinete

Los interrogantes internos que abrió la salida de Claudio Frugoni ante el caso Adorni

En la Casa Rosada se encargan de diferenciarlos y se muestran optimistas por el desenlace de la causa del jefe de Gabinete. Otras voces marcan una contradicción.

Por Agencia NA
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La salida del ex secretario de Coordinación de Infraestructura Carlos María Frugoni, luego de que admitiera que omitió declarar siete departamentos en Miami, abre una serie de interrogantes al interior del Gobierno Nacional a raíz de la situación que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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Un sector de la administración asegura que el accionar que terminó con la salida del hasta entonces funcionario favorece al ministro coordinador en la comparativa de los casos. “La situación marca que Manuel es decente. Uno tenía siete propiedades en el exterior y en el otro caso se discuten dos hipotecas. De locos”, sintetizó una importante voz del ecosistema libertario.

En la misma línea, otra fuente de Casa Rosada planteó que se tratan de dos casos “diversos”, en los que “la presunción de inocencia también es distinta”. “Manuel tiene deudas hipotecarias. Hay que justificar 7 casas en el exterior”, plantearon desde el oficialismo ante esta agencia.

El Gobierno se prepara para encarar una compleja semana y definir el rumbo de la gestión

La situación de Frugoni es particular dado que el propio protagonista admitió que "cometió un error" al no incluir ninguna de las propiedades ni las sociedades en su declaración jurada.

Sin embargo, existen algunas voces del ecosistema violeta que plantean -en estricta reserva- que la determinación de motorizar la salida de Frugoni supone una “contradicción” en el Gobierno, aunque remarcan las diferencias entre los casos. “Marca una contradicción, pero la diferencia sustantiva es que Frugoni reconocía que eso era así, mientras que Manuel lo niega y lo está investigando la Justicia”, sostuvo una fuente reservada.

Lo cierto es que en Balcarce 50 reina el optimismo respecto a la investigación que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, y garantizan que tendrá pronta resolución. “Creemos que la justicia va a fallar a favor pese a que hubo una mano negra mediática que quiere voltearlo. Está más que claro que no es un corrupto”, subrayan desde su entorno.

Este miércoles, el presidente Javier Milei asistirá a la Cámara de Diputados en apoyo al funcionario que desde las 10.30 dará su primer informe de gestión ante los bloques legislativos. “Se están cumpliendo los plazos y estamos muy tranquilos”, remarcó en declaraciones radiales en los últimos días.

El mandatario, junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es el principal defensor del ministro coordinador que trabaja en la nueva declaración jurada que presentará el 31 de julio luego de que la Oficina Anticorrupción decidiera prorrogar el plazo.

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