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Confianza

Milei confirmó que va a acompañar a Adorni en su informe en el Congreso y ratificó que "la inflación va a ceder"

El Presidente le dio una extensa nota a un canal de streaming con definiciones económicas.

Por Agencia NA
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El presidente Javier Milei decidió brindarle una extensa entrevista a un canal de streaming, donde habló del cónclave con el empresario Peter Thiel en Casa Rosada, cofundador de PayPal, y confirmó que va a concurrir el próximo miércoles al Congreso para acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su informe de gestión ante los diputados.

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De su funcionario, quien está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, el mandatario dijo que “dará las respuestas que correspondan” sobre los cuestionamientos que recibió por los vuelos a Punta del Este y las propiedades que adquirió.

Por otro lado, anticipó que la inflación comenzará a descender tras esta acumulación de meses con el indicador de precios en alza.

No hubo menciones a uno de los temas del día, la prohibición de los periodistas acreditados a la Casa de Gobierno, aunque se refirió brevemente a eso mediante un tuit.

“Fue una reunión maravillosa. Es un anarco capitalista, está interesado en ser presidente. Reconoce los logros, estaba al tanto de todo. Y preguntó por cómo se sostiene en el tiempo esta gestión”, dijo sobre el encuentro con el influyente empresario norteamericano.

Reconoció que no hubo discusiones de inversiones pese a los trascendidos. “Preguntó qué estamos haciendo para sostener las bases del liberalismo si esté o no en la presidencia, ese fue el interés. Tuvo elogios hacia lo que estamos haciendo”, comentó en el reportaje en el canal de streaming Neura.

Thiel, quien permencerá dos meses en el país, compró una casa en Barrio Parque para hospedarse durante su visita por una cifra cercana a los US$ 12 millones.

Luego, el jefe de Estado se dedicó a hablar de su posición política y filosófica, el anarco capitalismo, con distintos ejemplos. Tras esas definiciones conceptuales, se dedicó a explayarse sobre economía, precisamente sobre el crecimiento de precios.

“La inflación va a empezar a ceder. Va a empezar con cero este año, no es que vaya a ser cero, yo lo aclaré. Esto es lo importante: cuando nosotros ganamos la elección en mayo del año pasado, se dio un ataque feroz contra la moneda. Cayó la demanda de dinero. Nunca en la historia hubo semejante ataque. Nosotros nos preparamos para lo peor. Hubo un riesgo kuka”, determinó.

También reconoció que ante estos factores “la economía se frenó” pero que existen indicios para pensar que habrá números positivos hacia el futuro. Mencionó “la recaudación de marzo, crédito y débitos” y afirmó: “la actividad dejó de caer, hay indicadores positivos.

En torno a las exenciones impositivas, Milei declaró los beneficios del RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones), como la posibilidad de importar maquinaria usada y que permite “la amortización acelerada”.

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