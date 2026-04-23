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Ante la Justicia

Piden archivar la denuncia por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en avión oficial

La fiscal federal Alejandra Mangano lo solicitó, al considerar que no se configuran delitos y que el uso del avión oficial resultó razonable.

Por Agencia NA
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La fiscal federal Alejandra Mangano solicitó al juez Daniel Rafecas el archivo de la denuncia por el viaje a Estados Unidos de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial, al no advertir la configuración de delito alguno.

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Según surge de la presentación, a partir de informes de la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete sobre la aeronave y los gastos del viaje, no se verifican los extremos previstos en el artículo 260 del Código Penal ni en otras figuras del Capítulo VII.

Asimismo, el análisis del número de integrantes de la comitiva oficial en relación con la capacidad del avión Boeing 757-200, con 39 plazas, indica que la invitación a Bettina Julieta Angeleti se encuadra en un uso razonable de las facultades discrecionales de la Presidencia.

El dictamen también señala que la decisión carece de entidad para configurar los delitos denunciados, dado que no implicó erogación presupuestaria particular o extraordinaria y que existían más de diez plazas disponibles en cada tramo aéreo entre el 6 y el 11 de marzo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

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FUENTE: Agencia NA

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