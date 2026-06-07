Caucete, territorio disputado: el mapa político rumbo al 2027

Romina Rosas es una de las intendentas que no puede repetir de cara al 2027, puesto que ya cumplió sus dos mandatos consecutivos que la Constitución Provincial le permite. Por este motivo, Caucete se convirtió en uno de los territorios más disputados de San Juan: el peronismo está obligado a buscar sí o sí un "reemplazo" (con varios nombres en danza), mientras que la oposición departamental ya sacó a relucir algunos contrincantes. Todo esto, aún con el sistema electoral sin definir.

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La intendenta de Caucete llegó a la intendencia en el 2019 y logró su reelección en el 2023, motivo por el cual su candidatura queda descartada. En su lugar, el peronismo posiciona varios nombres. Emilio Escudero aparece como el dirigente mejor posicionado dentro del oficialismo departamental. Además de presidir la Junta Departamental del Partido Justicialista (PJ), ocupa una banca en la Cámara de Diputados y durante el último tiempo ganó protagonismo en el recinto. En las sesiones más importantes tomó la palabra para defender la postura del bloque y se convirtió en una de las voces más visibles del peronismo legislativo.

Sin embargo, no es el único nombre en consideración. También aparecen el secretario de Obras de la Municipalidad, Juan José Escobar, hombre de extrema confianza de Rosas y uno de los funcionarios con mayor conocimiento de la gestión, y el concejal Luis Roca, que mantiene presencia dentro de la estructura partidaria local.

Por el lado del orreguismo, también aparecen varios nombres en carrera. El principal es Iván Kadi, actual presidente de la Fundación Difunta Correa. Fue candidato a intendente en tres oportunidades, la última en 2023, y mantiene una fuerte presencia en el departamento. Además, comparte actividades institucionales con frecuencia junto al gobernador Marcelo Orrego, especialmente en el paraje Difunta Correa, donde se concretaron importantes obras de infraestructura y remodelación.

Otro de los dirigentes que comenzó a sonar es Franco Buffagni, actual presidente del Concejo Deliberante. Buffagni ingresó al cuerpo legislativo dentro de un lema peronista en 2023, aunque posteriormente se conoció que su estancia en el peronismo formaba parte de una estrategia política con la excandidata Sonia Carina Recabarren. Tras asumir la presidencia del Concejo en diciembre de 2025, oficializó su pase al oficialismo provincial.

Dentro del mismo espacio también aparece el concejal Emanuel Castro, quien durante los últimos meses incrementó su participación en la agenda política departamental y comenzó a ser mencionado entre los posibles aspirantes.

El bloquismo también busca tener protagonismo en la discusión electoral. La histórica dirigente Graciela Caselles trasladó su actividad política a Caucete y comenzó a ocupar un lugar central dentro de la estructura partidaria local. Su figura ganó relevancia luego de que Marina Poblete perdiera espacio dentro del partido tras no acompañar una definición orgánica vinculada a la conformación de bloques legislativos.

Caselles reconoció a Tiempo de San Juan que trabaja con vistas a una eventual candidatura en los próximos años, por lo que su nombre también aparece entre los que podrían disputar espacios de poder en el departamento.

A todo esto se suma una variable todavía sin resolver: el sistema electoral que regirá en las próximas elecciones. En la Cámara de Diputados avanza la derogación del Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), mecanismo que permitió la competencia de múltiples candidatos dentro de un mismo frente electoral.

Si esa modificación se concreta, los espacios políticos deberán definir previamente a sus postulantes mediante mecanismos internos. En ese escenario, el orreguismo y el bloquismo, que están dentro de un frente actualmente, tendrían que resolver sus candidaturas antes de llegar al comicio.