domingo 7 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Previa electoral

Caucete, territorio disputado: el mapa político rumbo al 2027

De manera obligada, el peronismo deberá buscar otra figura para el próximo año, ya que la intendenta Romina Rosas no puede repetir. Mientras tanto, el orreguismo disputa el poder con varias figuras de peso. El bloquismo, por su parte, sacó a la cancha a una jugadora de renombre dentro del partido.

Por Ana Paula Gremoliche
image - 2026-06-06T123900.616

Romina Rosas es una de las intendentas que no puede repetir de cara al 2027, puesto que ya cumplió sus dos mandatos consecutivos que la Constitución Provincial le permite. Por este motivo, Caucete se convirtió en uno de los territorios más disputados de San Juan: el peronismo está obligado a buscar sí o sí un "reemplazo" (con varios nombres en danza), mientras que la oposición departamental ya sacó a relucir algunos contrincantes. Todo esto, aún con el sistema electoral sin definir.

Lee además
primer cimbronazo por la reforma laboral: el gobierno intimara a empresas y sindicatos para renegociar 150 convenios colectivos
Decreto 407

Primer cimbronazo por la reforma laboral: el Gobierno intimará a empresas y sindicatos para renegociar 150 convenios colectivos
Las máquinas trabajando en la Ruta 40 Sur en enero de este año. Dos meses después, pararon por falta de pago nacional. 
Negociaciones

Un bono nacional para salvar la Ruta 40 Sur: los detalles de la oferta para reactivar la autopista de San Juan a Mendoza

La intendenta de Caucete llegó a la intendencia en el 2019 y logró su reelección en el 2023, motivo por el cual su candidatura queda descartada. En su lugar, el peronismo posiciona varios nombres. Emilio Escudero aparece como el dirigente mejor posicionado dentro del oficialismo departamental. Además de presidir la Junta Departamental del Partido Justicialista (PJ), ocupa una banca en la Cámara de Diputados y durante el último tiempo ganó protagonismo en el recinto. En las sesiones más importantes tomó la palabra para defender la postura del bloque y se convirtió en una de las voces más visibles del peronismo legislativo.

Sin embargo, no es el único nombre en consideración. También aparecen el secretario de Obras de la Municipalidad, Juan José Escobar, hombre de extrema confianza de Rosas y uno de los funcionarios con mayor conocimiento de la gestión, y el concejal Luis Roca, que mantiene presencia dentro de la estructura partidaria local.

Por el lado del orreguismo, también aparecen varios nombres en carrera. El principal es Iván Kadi, actual presidente de la Fundación Difunta Correa. Fue candidato a intendente en tres oportunidades, la última en 2023, y mantiene una fuerte presencia en el departamento. Además, comparte actividades institucionales con frecuencia junto al gobernador Marcelo Orrego, especialmente en el paraje Difunta Correa, donde se concretaron importantes obras de infraestructura y remodelación.

Otro de los dirigentes que comenzó a sonar es Franco Buffagni, actual presidente del Concejo Deliberante. Buffagni ingresó al cuerpo legislativo dentro de un lema peronista en 2023, aunque posteriormente se conoció que su estancia en el peronismo formaba parte de una estrategia política con la excandidata Sonia Carina Recabarren. Tras asumir la presidencia del Concejo en diciembre de 2025, oficializó su pase al oficialismo provincial.

Dentro del mismo espacio también aparece el concejal Emanuel Castro, quien durante los últimos meses incrementó su participación en la agenda política departamental y comenzó a ser mencionado entre los posibles aspirantes.

El bloquismo también busca tener protagonismo en la discusión electoral. La histórica dirigente Graciela Caselles trasladó su actividad política a Caucete y comenzó a ocupar un lugar central dentro de la estructura partidaria local. Su figura ganó relevancia luego de que Marina Poblete perdiera espacio dentro del partido tras no acompañar una definición orgánica vinculada a la conformación de bloques legislativos.

Caselles reconoció a Tiempo de San Juan que trabaja con vistas a una eventual candidatura en los próximos años, por lo que su nombre también aparece entre los que podrían disputar espacios de poder en el departamento.

A todo esto se suma una variable todavía sin resolver: el sistema electoral que regirá en las próximas elecciones. En la Cámara de Diputados avanza la derogación del Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), mecanismo que permitió la competencia de múltiples candidatos dentro de un mismo frente electoral.

Si esa modificación se concreta, los espacios políticos deberán definir previamente a sus postulantes mediante mecanismos internos. En ese escenario, el orreguismo y el bloquismo, que están dentro de un frente actualmente, tendrían que resolver sus candidaturas antes de llegar al comicio.

Seguí leyendo

Adelanto de Tiempo: el Gobierno avanza con una ley de modernización del Estado que incluirá retiros voluntarios y una fuerte digitalización

Buscan por ley que en San Juan los ex combatientes de Malvinas viajen gratis en colectivo

Una movida rápida, un garrotazo al avispero y un desafío de cambiar la cabeza

Macri apuntó contra el Gobierno: "No podemos permitir que se manosee nuestro sistema judicial"

Qué provincia argentina restringirá el uso de celulares en las escuelas para alumnos y docentes

La UTA pidió un aumento de sueldos y amenzó con otro paro

Ahora, el gobierno ofreció Tecnópolis para la despedida popular del Indio Solari

Un concejal le tocó la cola a una empleada, acordó 12 millones para cerrar la causa, pero la Justicia no lo avaló

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
primer cimbronazo por la reforma laboral: el gobierno intimara a empresas y sindicatos para renegociar 150 convenios colectivos
Decreto 407

Primer cimbronazo por la reforma laboral: el Gobierno intimará a empresas y sindicatos para renegociar 150 convenios colectivos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El increíble milagro del caucetero que sobrevivió con una rama en el cuello: doce años después, qué es de su vida
Historias

El increíble milagro del caucetero que sobrevivió con una rama en el cuello: doce años después, qué es de su vida

Un conductor de 22 años murió luego de impactar contra un poste de luz
En Pocito

Un conductor de 22 años murió luego de impactar contra un poste de luz

Imagen ilustrativa. 
Engaño

Estafaron al hijo del vicegobernador y le hackearon sus cuentas virtuales

Imagen de archivo
Este domingo

Tragedia en Ullum: hallaron muerto a un motociclista y creen que cayó por un barranco

Las máquinas trabajando en la Ruta 40 Sur en enero de este año. Dos meses después, pararon por falta de pago nacional. 
Negociaciones

Un bono nacional para salvar la Ruta 40 Sur: los detalles de la oferta para reactivar la autopista de San Juan a Mendoza

Te Puede Interesar

Un paseo por las entrañas del edificio en construcción insigne de la UNSJ video
Obra esperada

Un paseo por las entrañas del edificio en construcción insigne de la UNSJ

Por Miriam Walter
Imagen de archivo
Este domingo

Tragedia en Ullum: hallaron muerto a un motociclista y creen que cayó por un barranco

Las calles de Pocito tienen ese no sé qué...
Rescate cultural

Pocito y sus esquina: las curiosas historias de aserraderos, trenes y poetas que dan nombres a sus calles más famosas

Tony Guallama, el periodista con sangre huarpe que defiende los derechos de los sarmientinos
Semana del Periodista

Tony Guallama, el periodista con sangre huarpe que defiende los derechos de los sarmientinos

Antiguo monumento a la desidia, el Centro Cívico abandonado a medio construir en pleno centro durante 3 décadas. 
Análisis

Una movida rápida, un garrotazo al avispero y un desafío de cambiar la cabeza