sábado 6 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reparación simbólica

Buscan por ley que en San Juan los ex combatientes de Malvinas viajen gratis en colectivo

El proyecto ya ingresó a la Cámara de Diputados y propone un beneficio ilimitado en la Red Tulum como una forma de reconocimiento histórico y apoyo a la movilidad de los veteranos.

Por Miriam Walter
Los veteranos de Malvinas en San Juan son alrededor de 300.

Los veteranos de Malvinas en San Juan son alrededor de 300.

La Cámara de Diputados de San Juan ya estudia de un proyecto de ley que busca que los excombatientes de la Guerra de Malvinas puedan viajar gratis en el transporte público de pasajeros. La iniciativa, que quedó en análisis en comisiones, busca establecer este derecho de forma permanente en todo el territorio provincial.

Lee además
De izquierda a derecha, Johana Cortéz, Rodrigo Rodríguez y Anahí Moreno, hijos de combatientes de la Guerra de Malvinas en San Juan.
Memoria viva

Herederos del fuego: las voces de los hijos de Malvinas en San Juan
hector naveda, el relato en carne viva: era un pibe, jugaba de futbol en inferiores y vivio de cerca la guerra de malvinas
Malvinas 44 años

Héctor Naveda, el relato en carne viva: era un pibe, jugaba de fútbol en inferiores y vivió de cerca la guerra de Malvinas

El autor de esta propuesta es el diputado provincial Leopoldo Soler, del bloque unipersonal Mejor Nosotros. El proyecto estipula la creación de un beneficio de gratuidad en las líneas que integran la Red Tulum o cualquier sistema que la reemplace en el futuro, destinado específicamente a los veteranos de guerra que acrediten su condición y que tengan domicilio real en San Juan. Para su implementación, la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, organismo encargado de poner en marcha una credencial física o digital, o bien adaptar el sistema de la tarjeta SUBE para asegurar el acceso efectivo a los viajes sin costo.

Los argumentos que sostienen esta iniciativa del ullunero se centran en el reconocimiento y la reparación simbólica. El texto del proyecto señala que la Guerra de Malvinas es uno de los hechos más significativos de la historia argentina y que los excombatientes son un símbolo permanente de entrega y valor en defensa de la soberanía nacional. Por este motivo, el autor sostiene que el Estado tiene la obligación moral e institucional de promover políticas que expresen gratitud hacia quienes sirvieron a la patria en circunstancias tan excepcionales. Además, se destaca que la gratuidad no es solo un apoyo económico, sino una medida concreta para mejorar la calidad de vida de los veteranos, facilitando su acceso a actividades laborales, recreativas, culturales y, fundamentalmente, de atención sanitaria. El proyecto también menciona que este tipo de beneficios ya se han implementado en otras provincias y municipios del país, representando un acto de justicia que fortalece el compromiso provincial con la causa Malvinas.

Esta iniciativa tiene un antecedente en la provincia con el Boleto Escolar y Docente Gratuito. Esta medida se implementó oficialmente el 14 de abril de 2025 y se consolidó rápidamente como una política de Estado. Actualmente, este sistema cuenta con más de 114.000 beneficiarios activos en todo San Juan y funciona mediante la tarjeta SUBE, registrando una actividad masiva que alcanza los 132.000 viajes diarios. El éxito de este programa para estudiantes y maestros sirve de base para plantear la extensión de un beneficio similar hacia los héroes de Malvinas.

El presente de los veteranos sanjuaninos

image
Ex combatientes de Malvinas desfilando en San Juan para un acto del 2 de abril.

Ex combatientes de Malvinas desfilando en San Juan para un acto del 2 de abril.

En la actualidad, se estima que en la provincia de San Juan residen aproximadamente 300 excombatientes de Malvinas. Este grupo de veteranos se encuentra organizado principalmente en tres instituciones que son el Centro de Ex-Combatientes de Malvinas de Rawson, el Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur y la Agrupación de Veteranos de Guerra 2 de Abril. A lo largo de los años, este sector de la comunidad ha logrado acceder a una serie de beneficios que buscan compensar su servicio a la nación. Entre ellos se destaca una pensión honorífica nacional vitalicia gestionada por ANSES que equivale a tres haberes mínimos, además de una pensión provincial adicional que otorga el Gobierno de San Juan.

También cuentan con un régimen de jubilación anticipada a partir de los 53 años, cobertura médica directa y gratuita a través de la red sanitaria provincial, y beneficios específicos en el pago de impuestos y acceso a becas de estudio. En el ámbito de la identidad, el Estado provincial ha impulsado el reconocimiento de su condición de héroes en los documentos civiles y mantiene programas de actualización de datos para asegurar que todos los familiares y derechohabientes reciban la asistencia correspondiente. La intención de este nuevo proyecto de ley es sumar la movilidad gratuita a este esquema de protección y honra, integrando plenamente a los veteranos en los beneficios de transporte que el Estado ya garantiza a otros sectores sociales.

Temas
Seguí leyendo

Para un hombre clave de Milei, "un millón de personas" vendrían a vivir a San Juan por el desarrollo económico

La casilla que quedó como único vestigio de una estación de tren desconocida en San Juan

El inodoro inteligente y otros dos "chiches" que aparecieron en San Juan y se venden como pan caliente

Operativo en San Juan por la desaparición de tres adolescentes: encontraron a dos de ellas

El megaproyecto de cobre Los Azules refuerza un área clave de comunicación, en plena etapa de crecimiento

Sábado gris en San Juan: se viene un día con niebla, lloviznas y campera obligatoria

Las cábalas del Mundial: qué harán los sanjuaninos para alentar a la Selección

San Juan se convierte en la capital financiera del país: llega el 3° Foro Federal de Garantías

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Antiguo monumento a la desidia, el Centro Cívico abandonado a medio construir en pleno centro durante 3 décadas. 
Análisis

Una movida rápida, un garrotazo al avispero y un desafío de cambiar la cabeza

Por Sebastián Saharrea

Las Más Leídas

Yamila Ponce, la imputada.
A los tiros

Una chica de armas llevar: atacó a balazos la casa de otra joven en La Bebida

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda
Bajó las persianas

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda

César Vignoli en una de sus visitas a Tribunales. Foto de Diario de Cuyo.
El regreso de Vignoli

Un embaucador sanjuanino y su mujer volvieron al ruedo con dos presuntas estafas por más de $58.000.000

Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo
Villa Estornell

Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo

Mirá qué club argentino ofreció su estadio para el velorio del Indio Solari
Gesto

Mirá qué club argentino ofreció su estadio para el velorio del Indio Solari

Te Puede Interesar

La edificación es anterior al terremoto de 1944. Un testigo de la historia ferroviaria local.
Histórico

La casilla que quedó como único vestigio de una estación de tren desconocida en San Juan

Por Guillermo Alamino
Le arrojó un ladrillo de casi dos kilos a su pareja, le fracturó la pierna, la arrastró de los pelos y quedó detenido en Capital
Violencia de género

Le arrojó un ladrillo de casi dos kilos a su pareja, le fracturó la pierna, la arrastró de los pelos y quedó detenido en Capital

La crisis de las zapaterías: cierra otra sucursal en pleno microcentro sanjuanino
Preocupación

La crisis de las zapaterías: cierra otra sucursal en pleno microcentro sanjuanino

Antiguo monumento a la desidia, el Centro Cívico abandonado a medio construir en pleno centro durante 3 décadas. 
Análisis

Una movida rápida, un garrotazo al avispero y un desafío de cambiar la cabeza

Leonardo Balerdi quedó afuera del Mundial 2026 tras sufrir un desgarro durante un entrenamiento de la Selección argentina.
Golpe para la Scaloneta

Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial con la Selección argentina