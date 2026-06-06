Buscan por ley que en San Juan los ex combatientes de Malvinas viajen gratis en colectivo

La Cámara de Diputados de San Juan ya estudia de un proyecto de ley que busca que los excombatientes de la Guerra de Malvinas puedan viajar gratis en el transporte público de pasajeros. La iniciativa, que quedó en análisis en comisiones, busca establecer este derecho de forma permanente en todo el territorio provincial.

El autor de esta propuesta es el diputado provincial Leopoldo Soler , del bloque unipersonal Mejor Nosotros. El proyecto estipula la creación de un beneficio de gratuidad en las líneas que integran la Red Tulum o cualquier sistema que la reemplace en el futuro, destinado específicamente a los veteranos de guerra que acrediten su condición y que tengan domicilio real en San Juan. Para su implementación, la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, organismo encargado de poner en marcha una credencial física o digital, o bien adaptar el sistema de la tarjeta SUBE para asegurar el acceso efectivo a los viajes sin costo.

Los argumentos que sostienen esta iniciativa del ullunero se centran en el reconocimiento y la reparación simbólica. El texto del proyecto señala que la Guerra de Malvinas es uno de los hechos más significativos de la historia argentina y que los excombatientes son un símbolo permanente de entrega y valor en defensa de la soberanía nacional. Por este motivo, el autor sostiene que el Estado tiene la obligación moral e institucional de promover políticas que expresen gratitud hacia quienes sirvieron a la patria en circunstancias tan excepcionales. Además, se destaca que la gratuidad no es solo un apoyo económico, sino una medida concreta para mejorar la calidad de vida de los veteranos, facilitando su acceso a actividades laborales, recreativas, culturales y, fundamentalmente, de atención sanitaria. El proyecto también menciona que este tipo de beneficios ya se han implementado en otras provincias y municipios del país, representando un acto de justicia que fortalece el compromiso provincial con la causa Malvinas.

Esta iniciativa tiene un antecedente en la provincia con el Boleto Escolar y Docente Gratuito. Esta medida se implementó oficialmente el 14 de abril de 2025 y se consolidó rápidamente como una política de Estado. Actualmente, este sistema cuenta con más de 114.000 beneficiarios activos en todo San Juan y funciona mediante la tarjeta SUBE, registrando una actividad masiva que alcanza los 132.000 viajes diarios. El éxito de este programa para estudiantes y maestros sirve de base para plantear la extensión de un beneficio similar hacia los héroes de Malvinas.

El presente de los veteranos sanjuaninos

image Ex combatientes de Malvinas desfilando en San Juan para un acto del 2 de abril.

En la actualidad, se estima que en la provincia de San Juan residen aproximadamente 300 excombatientes de Malvinas. Este grupo de veteranos se encuentra organizado principalmente en tres instituciones que son el Centro de Ex-Combatientes de Malvinas de Rawson, el Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur y la Agrupación de Veteranos de Guerra 2 de Abril. A lo largo de los años, este sector de la comunidad ha logrado acceder a una serie de beneficios que buscan compensar su servicio a la nación. Entre ellos se destaca una pensión honorífica nacional vitalicia gestionada por ANSES que equivale a tres haberes mínimos, además de una pensión provincial adicional que otorga el Gobierno de San Juan.

También cuentan con un régimen de jubilación anticipada a partir de los 53 años, cobertura médica directa y gratuita a través de la red sanitaria provincial, y beneficios específicos en el pago de impuestos y acceso a becas de estudio. En el ámbito de la identidad, el Estado provincial ha impulsado el reconocimiento de su condición de héroes en los documentos civiles y mantiene programas de actualización de datos para asegurar que todos los familiares y derechohabientes reciban la asistencia correspondiente. La intención de este nuevo proyecto de ley es sumar la movilidad gratuita a este esquema de protección y honra, integrando plenamente a los veteranos en los beneficios de transporte que el Estado ya garantiza a otros sectores sociales.