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Día del Periodista: dirigentes de todos los espacios saludaron a la prensa y Milei volvió a las críticas

El mandatario nacional reposteó un mensaje con críticas a la libertad de prensa.

Por Agencia NA
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Dirigentes de todo el arco político reconocieron este domingo a los trabajadores de prensa al conmemorarse el Día del Periodista y destacaron el rol de la libertad de expresión, en una jornada signada por el absoluto silencio de las voces oficiales, excepto la del presidente Javier Milei, que eligió criticar a través de las redes.

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Si bien no publicó su recurrente "NOLSALP" (No odiamos lo suficiente a los periodistas), Milei retuiteó una reflexión de Agustín Etchebarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso.

En el mensaje reflejado por Milei, se cuestiona que en el diario La Nación "Alejandro Borensztein trata, como es habitual, al Presidente de boludo", y destaca: "Hoy se insulta al Presidente en los principales diarios del país. Y no pasa nada. Eso, precisamente, es libertad de prensa".

Por fuera de ese tuit del jefe de Estado, el resto de los ministros evitaron hablar del Día del Periodista. La posición oficial coincide con un contexto de creciente tensión y un clima de hostigamiento hacia la prensa que denunciaron ADEPA y la Academia Nacional de Periodismo en las últimas horas.

En contraste con la postura del Poder Ejecutivo, el ex presidente Mauricio Macri envió un fuerte mensaje de respaldo a la prensa a través de su cuenta en la red social X.

“El respeto por la libertad de expresión y de prensa son los pilares quizás más importantes de la democracia. Feliz día para los periodistas y mi deseo de que siempre puedan hacer su trabajo seguros y en libertad”, manifestó el líder del PRO.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel también recurrió a las redes para extender su saludo, aunque con matices propios. “Quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda”, señaló, al tiempo que remarcó que “la Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta”.

En la oposición, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, saludó a quienes "cumplen con la enorme tarea de informar con responsabilidad al pueblo y mantienen su compromiso con la verdad”, definiendo a la actividad como un pilar democrático. __IP__

En tanto, el dirigente radical Mario Negri advirtió que “la libertad de expresión no se negocia: se ejerce”, y felicitó a quienes hacen "las preguntas que otros prefieren evitar". También se sumó a las salutaciones el exembajador Diego Guelar, quien recordó a Mariano Moreno y defendió la diversidad de voces.

El último informe de la organización FOPEA reportó un récord de 278 ataques contra periodistas durante el último año, de los cuales 119 fueron atribuidos de manera directa al actual Presidente de la Nación.

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