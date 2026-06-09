Causa Cuadernos: Fariña dijo que Lázaro Báez era un "depositario de confianza" de Néstor Kirchner

Leonardo Fariña afirmó que el empresario Lázaro Báez era un "depositario de confianza" del ex presidente Néstor Kirchner, según lo expresó en su declaración ante el TOF N°7, en el marco de la Causa Cuadernos.
martes 9 de junio 2026
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Así lo expresó el mediático en su declaración ante el TOF N°7, en Comodoro Py.
Leonardo Fariña afirmó que el empresario Lázaro Báez era un "depositario de confianza" del ex presidente Néstor Kirchner, según lo expresó en su declaración ante el TOF N°7, en el marco de la Causa Cuadernos.
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FUENTE: Agencia NA