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Tribunales

Causa Cuadernos: Fariña dijo que Lázaro Báez era un "depositario de confianza" de Néstor Kirchner

Así lo expresó el mediático en su declaración ante el TOF N°7, en Comodoro Py.

Por Agencia NA
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Leonardo Fariña afirmó que el empresario Lázaro Báez era un "depositario de confianza" del ex presidente Néstor Kirchner, según lo expresó en su declaración ante el TOF N°7, en el marco de la Causa Cuadernos.

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FUENTE: Agencia NA

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