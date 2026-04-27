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Medida de fuerza

Bancarios y universitarios de paro contra las políticas del Gobierno Nacional

Este martes, la logística del BCRA volverá a la normalidad y no habrá inconvenientes en el flujo de billetes. Por su parte, universitarios continuarán con medidas hasta el viernes.

Por Agencia NA
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La última semana de abril comenzó con cese de actividades de bancarios y universitarios en rechazo a las políticas que lleva adelante la gestión del presidente Javier Milei: por un lado, repudiaron el cierre de 12 dependencias del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, por otro, exigieron la aplicación "inmediata" de la Ley de Financiamiento Universitario.

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En un contexto de crisis económica y laboral, la Asociación Bancaria anunció un paro por 24 horas, que finalizará este martes a primera hora, en rechazo al cierre de 12 dependencias, que pone en riesgo 32 puestos de trabajo del BCRA y por la falta de diálogo con las autoridades nacionales.

Esta medida afectó a los tesoros regionales, a pesar de que las sucursales bancarias abrieron con normalidad; lo que no funcionó fue la red de logística del Central, lo que limitó la reposición de efectivo en cajeros automáticos.

Por su parte, el personal universitario docente y no docente continúan con el plan de lucha, que mantienen desde el inicio de clases, y que incluyó paros y clases públicas durante toda esta semana, para exigir la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario de manera “inmediata”.

Esta semana, se realizaron medidas en todas las Facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en otras casas de altos estudios: hubo clases públicas, huelgas totales y paros “a la japonesa”, con atención al público, pero sin dictado de clases. Esta modalidad se mantendrá desde hoy hasta el viernes 2 de mayo.

Por su parte, el sector no-docente también realizó paros por sus paritarias, ya que denuncian que sus sueldos siguen pisados desde hace meses.

Más allá de las jornadas de lucha de esta semana y las anteriores, se prepara un paro nacional de todas las universidades y una nueva Marcha federal universitaria a Plaza de Mayo para el próximo martes 12 de mayo, por la aplicación de la Ley de Financiamiento y en “defensa de la universidad pública y gratuita”.

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