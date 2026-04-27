Bancarios y universitarios de paro contra las políticas del Gobierno Nacional

La última semana de abril comenzó con cese de actividades de bancarios y universitarios en rechazo a las políticas que lleva adelante la gestión del presidente Javier Milei: por un lado, repudiaron el cierre de 12 dependencias del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, por otro, exigieron la aplicación "inmediata" de la Ley de Financiamiento Universitario.
En un contexto de crisis económica y laboral, la Asociación Bancaria anunció un paro por 24 horas, que finalizará este martes a primera hora, en rechazo al cierre de 12 dependencias, que pone en riesgo 32 puestos de trabajo del BCRA y por la falta de diálogo con las autoridades nacionales.
Esta medida afectó a los tesoros regionales, a pesar de que las sucursales bancarias abrieron con normalidad; lo que no funcionó fue la red de logística del Central, lo que limitó la reposición de efectivo en cajeros automáticos.
Por su parte, el personal universitario docente y no docente continúan con el plan de lucha, que mantienen desde el inicio de clases, y que incluyó paros y clases públicas durante toda esta semana, para exigir la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario de manera “inmediata”.
Esta semana, se realizaron medidas en todas las Facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en otras casas de altos estudios: hubo clases públicas, huelgas totales y paros “a la japonesa”, con atención al público, pero sin dictado de clases. Esta modalidad se mantendrá desde hoy hasta el viernes 2 de mayo.
Por su parte, el sector no-docente también realizó paros por sus paritarias, ya que denuncian que sus sueldos siguen pisados desde hace meses.
Más allá de las jornadas de lucha de esta semana y las anteriores, se prepara un paro nacional de todas las universidades y una nueva Marcha federal universitaria a Plaza de Mayo para el próximo martes 12 de mayo, por la aplicación de la Ley de Financiamiento y en “defensa de la universidad pública y gratuita”.