El Servicio Meteorológico Nacional levantó el paro y el Gobierno aplicó cambios en el esquema del organismo para vuelos

El Servicio Meteorológico Nacional tenía programado un paro para este 24 de abril al que denominó "apagón informático", sin embargo durante la noche suspendió la medida. A las pocas horas, el Gobierno anunció una serie de cambios en el esquema del servicio meteorológico para la navegación aérea.

Según lo anunciado en el Boletín Oficial, el organismo nacional dejará de ser el único ente habilitado para brindar información climática para vuelos, un factor que se veía altamente comprometido en caso de que el SMN decidiera mantener la protesta.

Por medio del Decreto N° 274/2026, Nación informó que se fijó un nuevo marco para la prestación de este servicio estratégico, tras cambiarse el contenido del artículo 15 de la Ley 27.161 de Navegación Aérea. De acuerdo a lo establecido por el Poder Ejecutivo, desde ahora "la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad Anónima (EANA S.A.) deberá prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), pudiendo hacerlo por sí o a través de terceros".

El cambio implicará que la responsabilidad primaria de brindar el servicio meteorológico para la Navegación Aérea dejará de estar en manos del SMN, para quedar a cargo de la empresa de navegación aérea. El decreto agrega que la EANA S. A. también deberá verificar que el prestador del servicio cumpla con los estándares de calidad, de seguridad operacional y todos los requisitos establecidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Es necesario recordar que el "apagón meteorológico" que se había anunciado condicionaba el servicio en aeropuertos porque los vuelos necesitan de la información meteorológica para poder operar y despegar sin poner en riesgo a los pasajeros. Por lo tanto la nueva normativa que lanzó el Gobierno fue un paso estratégico para prevenir medidas similares a futuro.

El "apagón meteorológico" o informático que estaba previsto para este 24 de abril consistía en una protesta que habían adoptado los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, nucleados en el sindicato de ATE, en reclamo por los 140 despidos que se realizó en el organismo y se anunció la semana pasada.

Por otra parte en el documento también se indica que el rol del Servicio Meteorológico Nacional seguirá siendo el mismo, es decir, continuará prestando el servicio MET a la empresa de navegación aérea nacional de manera transitoria. De acuerdo con lo explicado, deberán asistirlos por un plazo de hasta 180 días hábiles, contados desde la publicación de la norma.

También se confirmó que el 10% de la Tasa de Protección al Vuelo que era destinada al SMN para esta tarea dejará de ser depositado en sus arcas y pasará a ser transferido "en forma automática en una cuenta escritural de la Cuenta Única del Tesoro destinada a tal efecto".

El Gobierno resaltó que los cambios tiene como fin "asegurar la continuidad del servicio" en medio de la situación de urgencia generada por la medida de fuerza anunciada.